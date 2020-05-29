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Жизнь

Пожилые барнаульцы бесплатно получат все самое необходимое: чай, масло, спички

В Барнауле волонтеры доставляют пенсионерам продуктовые наборы, сообщает мэрия города.

Продуктовый набор для школьников.
Продуктовый набор для школьников.
educaltai.ru

По словам председателя горкомитета по соцподдержке населения Ольги Ишутиной, на первом этапе наборы доставляют по спискам, составленным в барнаульском управлении соцзащиты.

«Чай, масло, спички, зеленый горошек… В стандартный пакет с провизией входит все самое необходимое», — рассказали в программе «На первом плане. Барнаул» на ГТРК «АЛТАЙ».

«Это не скоропортящиеся продукты, но, тем не менее, их обязательно проверяют на срок годности и целостность упаковки. После этого посылка отправится по назначению», — подчеркнули в мэрии.

На первом этапе в Барнаул поступили 2 тыс. коробок по федеральному проекту «Продуктовая помощь». Всего планируют раздать более 8 тыс. наборов.

«Посылки» получат пенсионеры старше 65 лет — одинокие, малоимущие, маломобильные.

Волонтеры, которые развозят наборы, говорят, что пенсионеры реагируют по-разному: иногда с недоверием, но в основном благодарят.

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