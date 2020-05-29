Пожилые барнаульцы бесплатно получат все самое необходимое: чай, масло, спички

По словам председателя горкомитета по соцподдержке населения Ольги Ишутиной, на первом этапе наборы доставляют по спискам, составленным в барнаульском управлении соцзащиты.
«Чай, масло, спички, зеленый горошек… В стандартный пакет с провизией входит все самое необходимое», — рассказали в программе «На первом плане. Барнаул» на ГТРК «АЛТАЙ».
«Это не скоропортящиеся продукты, но, тем не менее, их обязательно проверяют на срок годности и целостность упаковки. После этого посылка отправится по назначению», — подчеркнули в мэрии.
На первом этапе в Барнаул поступили 2 тыс. коробок по федеральному проекту «Продуктовая помощь». Всего планируют раздать более 8 тыс. наборов.
«Посылки» получат пенсионеры старше 65 лет — одинокие, малоимущие, маломобильные.
Волонтеры, которые развозят наборы, говорят, что пенсионеры реагируют по-разному: иногда с недоверием, но в основном благодарят.