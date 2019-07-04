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Жизнь

Познер удручен апатией и ленью россиян

Известный журналист Владимир Познер рассказал, что больше всего удручает его в России.

Владимир Познер.
Владимир Познер.
pozneronline.ru

По словам публициста, в своих многочисленных путешествиях он встречал бедных и ленивых людей.

«В России удручает многое. Бедность, которую я встречаю в стране. Пассивность, нежелание пытаться что-то делать», — сказал Познер в интервью, опубликованном на сайте «Познер Online».

Телеведущий отдельно отметил апатию, лень и отсутствие гражданской позиции, которые, по его мнению, присущи россиянам.

И добавил, что в поездках по стране он часто встречает молодых людей, к которым эти качества не относятся. Публицист заявил, что «очень позитивно настроен», глядя на российскую молодежь, пишет ura.ru.

Ранее Познер упрекнул граждан России в равнодушии и неверии в возможность перемен.

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