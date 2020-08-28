Познер встал на защиту омских медиков в истории с госпитализацией Навального

«Я не верю, что наши врачи в Омске врут, когда они говорят то, что они говорят. И я не думаю, что немецкие врачи врут, я уверен, что они не врут. Я полагаю, что тут дело в разных подходах, возможно», — заявил Познер в беседе с радио Sputnik.

Также журналист отметил, что ему очевидна непричастность российских властей к инциденту.

«Такой случай с Навальным гораздо опасней, гораздо менее выгоден, если говорить холодно и без эмоций, для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность», — подчеркнул Познер.

Напомним, Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Блогер находился в коме. Основным диагнозом омские врачи назвали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального омские специалисты не нашли.

Позже оппозиционера перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.

Немецкие предварительно поставили диагноз — травление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако конкретное отравляющее вещество пока названо не было.