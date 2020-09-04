Позолоти ручку. Артисты цыганского ансамбля в Барнауле рассказали, как завоевать сердце девушки и привлечь удачу

В цыганском фольклоре есть легенда о том, что Бог подарил этому народу целый мир за веселый нрав. Единственное в Барнауле интерактивное цыганское шоу «Цыгане 22» тоже стремится завоевать весь свет, хоть и выступает пока что в краевой столице. Руководитель коллектива Екатерина Музыченко рассказала altapress.ru о том, как артисты танцуют вместе с медведем и почему после шоу люди проверяют детей и кошельки.

Цыгане в душе , а не по национальности

Простое название «Цыгане 22» поначалу не вяжется с образом ярких и шумных рома́ (так называют себя цыгане). На что Екатерина с улыбкой объясняет мне: «Мы решили не углубляться в тонкости фольклора. Мы, конечно, приближены к этому стилю, но настоящими цыганами не являемся. Поэтому вычурное название выглядело бы смешно».

Действительно, руководитель барнаульского «табора» мало похожа на исконную цыганку: светлые волосы, голубые глаза, а вместо традиционной юбки — деловой костюм. Но все меняется перед выступлением: на голову надевается длинный черный парик, с помощью косметики кожа становится смуглее, нос — тоньше, а к разговору добавляется характерный акцент. И перед гостями предстает уже не визажист Екатерина, а веселая предводительница краевой «диаспоры».

Артисты интерактивного цыганского шоу «Цыгане 22» Предоставлено altapress.ru

Идея цыганского шоу давно теплилась в душе девушки и реализовалась в октябре 2018 года. В этом Екатерине помогли друзья — Инна Баловнева и Евгений Вейн.

Екатерина Музыченко,

руководитель интерактивного цыганского шоу «Цыгане 22»:

Мы загорелись идеей сразу, прямо с ходу. Я просто предложила Инне: «Сделаем это?» — и она, не колеблясь, ответила: «А давай».

Инна и Евгений давно уже занимаются танцами и не раз исполняли цыганочку в ансамбле «Огоньки». Но перспектива работать в тематическом коллективе открыла для них новую возможность для творчества.

Артисты интерактивного цыганского шоу «Цыгане 22» Предоставлено altapress.ru

Инна Баловнева,

артистка интерактивного цыганского шоу «Цыгане 22»:

Этот ансамбль намного масштабнее и интереснее по сравнению с тем, где мы работали раньше. Здесь много заказов и выступления с проработанной программой, где нет отдельных коротких номеров.

Гитаристы с краю и пушистый символ

Как объяснила Екатерина, их шоу отличается от настоящего цыганского тем, что у исконного есть свои национальные особенности и раздолье фольклора. У «Цыган 22» этнический опыт отсутствует, поэтому они больше ориентируются на интерактив с гостями и стараются сделать так, «чтобы все крутилось и вертелось».

Артисты интерактивного цыганского шоу «Цыгане 22» Предоставлено altapress.ru

Изначально в состав «табора» входили только два танцора и сама Екатерина. Первые костюмы для выступлений собирали из того, что находили дома: цветные платки, юбки. Сейчас необходимые вещи шьются уже на заказ. Но работы по созданию образа у коллектива остается немало: все эскизы создаются вручную, ткани закупаются самостоятельно, а готовые юбки обшиваются живописными оборками.

Интересный факт Традиционные оборки появились на платьях испанских цыганок из-за нехватки денег. Когда подол юбки изнашивался, женщины подрезали его и сверху нашивали обрезки ярких тканей.

Траты на создание образа немалые. Для этого у ансамбля есть общая копилка, которая владельцами постоянно пополняется. Артисты шутят: «Туда входят ворованные деньги и дети».

Цены на стилизованный инвентарь Костюм мужской — 2800 рублей. Костюм женский — 4000 рублей. Гитара Gypsy road — 9950 рублей. Серьги «Цыганский романс» ручной работы — 580 рублей.

Артисты интерактивного цыганского шоу «Цыгане 22» Предоставлено altapress.ru

Через некоторое время в программу было решено добавить живую музыку, однако с этим возникли проблемы.

Екатерина Музыченко,

руководитель интерактивного цыганского шоу «Цыгане 22»:

Мы пробовали брать к себе разных гитаристов, но они «не прижились». Это связано с тем, что музыканты, как правило, занимают «место с краю» — во время выступлений стоят в стороне, к ним мало внимания. Также многие площадки не приспособлены для акустических инструментов, и эффект от живой музыки теряется.

Место гитаристов заменили еще одна танцующая пара и настоящий символ цыган — пушистый медведь. На роль мишки взяли обычную ростовую куклу, которая порой приковывает внимание гостей больше, чем ее «хозяева».

Интересный факт Во второй половине XIX века цыганские дрессировщики медведей урсары показывали номера с медведями и гастролировали по Европе. Одним из самых известных трюков был танец косолапого под балалайку.

Артисты интерактивного цыганского шоу «Цыгане 22» Предоставлено altapress.ru

Предложение руки и сердца от цыган

На странице «Цыгане 22» в Instagram есть видео, на котором один артист жалобным голосом говорит коллеге: «Мама, отдай мне паспорт, я так больше не могу!», на что ему отвечают: «Еще пять корпоративов — и отдам я тебе твой паспорт!»

В этой смешной сценке есть доля правды: в праздничные дни у барнаульского «табора» может быть до пяти мероприятий подряд. Чаще всего это юбилеи, свадьбы, новогодние корпоративы. Некоторые проходят за пределами Барнаула. Так краевая «диаспора» побывала уже в Рубцовске, Ребрихе, Камне-на-Оби.

За два года «Цыгане 22» провели много праздников. Но самым запоминающимся было предложение руки и сердца.

Екатерина Музыченко,

руководитель интерактивного цыганского шоу «Цыгане 22»:

На площади Сахарова молодой человек решил сделать предложение своей любимой. Он попросил, чтобы мы пришли к ней и закружили будущую невесту в танце. И мы выполнили этот заказ: с медведем, музыкой и песнями. Девушка была в шоке, она действительно не ожидала такого. В один момент возлюбленная даже испугалась, когда я подошла погадать ей на руке, и начала вырываться, потому что подумала, что мы настоящие цыгане. В итоге девушка согласилась на предложение парня.

В этот момент рассказ подхватывает Инна Баловнева: «А месяц назад мы работали у них на свадьбе. Они без нас не обошлись».

Артисты интерактивного цыганского шоу «Цыгане 22» Предоставлено altapress.ru

Проверьте детей и кошельки!

«Цыгане 22» работают с разными группами людей. В их практике бывали случаи, когда они выступали всего для пяти человек, а иногда число зрителей может доходить до нескольких десятков. Так было во время выступления в драмтеатре им. Шукшина.

Евгений Вейн добавляет: «Но опять же эти пять человек заряжают тебя так, что с ними не сравнятся и две сотни».

Артисты интерактивного цыганского шоу «Цыгане 22» Предоставлено altapress.ru

Сам образ цыган довольно противоречив. С одной стороны, людей привлекает их яркий колорит, а с другой — из-за стереотипов остается страх быть обокраденным или обманутым. Несмотря на то что артисты цыганского шоу не являются настоящими рома́, их нередко с ними путают.

Екатерина Музыченко,

руководитель интерактивного цыганского шоу «Цыгане 22»:

Некоторые люди почему-то принимают нас за настоящих цыган. К нам однажды подошел один из гостей и спросил: «А меня сейчас люди спрашивают, сумки прятать или нет?» Или, например, мы отработали одно мероприятие, уже прощаемся со всеми в конце, и нам вслед кричат: «Детей проверьте! Держите кошельки!»

Артисты интерактивного цыганского шоу «Цыгане 22» Предоставлено altapress.ru

Но барнаульскому «табору» не нужны чужие сокровища, ведь у них есть и другие профессии. Артисты признались, что работа в ансамбле не является для них основной и они зарабатывают деньги на другом поприще. Так, Инна и Евгений выступают в ансамбле «Огоньки» и работают педагогами, а Екатерина трудится в индустрии красоты и является визажистом.

Цены на выступление цыганских ансамблей в разных городах России Цыганский ансамбль Gipsy Art, Краснодарский край — 7 тыс. рублей. Ансамбль «Сингарэла», Москва — 10 тыс. рублей. Ансамбль цыганской песни «Милай», Тюменская область — 12 тыс. рублей. Танцевальное шоу «Цыганская жемчужина», Москва — 15 тыс. рублей.

Артисты интерактивного цыганского шоу «Цыгане 22» Предоставлено altapress.ru

Талисман на счастье и удачу

В конце нашего разговора я прошу Екатерину показать мне одно из гаданий, которые очень популярны у них в шоу. Девушка задумывается, а затем предлагает мне погадать на обычной бумажной салфетке.

— Значит, берем салфетку. — Голос Екатерины тут же приобретает цыганский акцент. — Сейчас мы сделаем талисман на удачу, чтобы все в жизни было чик-чик.

Я послушно беру салфетку.

— Разворачиваем ее, затем складываем в треугольник. Берем за кончик салфетки, — Екатерина указывает на верхний угол образовавшегося треугольника. — На самую вершину кладем все несчастья и невзгоды. На другой кончик, — девушка указывает на левый угол, — кладем не самых хороших людей, которые нам, возможно, встречались. Можно одного-двух или сразу десять. И на самый последний кончик кладем самое неприятное: ипотеки-шмаротеки, кредиты, вирусы всякие. Подумали обо всем этом в последний раз, сосредоточились. И ловким движением руки делаем вот так!

Екатерина резко сминает салфетку в комок. Я, смеясь, послушно проделываю то же самое.

— Вот это будет твоим талисманом от всех неудач и всех невзгод, — подытоживает она. — Если вдруг что-то в жизни пойдет не так, то помни, что у тебя всегда есть эта салфетка, которую можно заново смять и выбросить.