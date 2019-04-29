Позор на весь мир: губернатор прокомментировал голодовку медсестер в Кузбассе

Медсестры больницы Анжеро-Судженска Кемеровской области объявили голодовку из-за планирующихся массовых сокращения младшего медперсонала и перевод сотрудников на ставки уборщиц. Губернатор области Сергей Цивилев на отчетной пресс-конференции пояснил , что официально медики никакой голодовки не объявляли и опозорили регион на весь мир.

24 апреля младшие медсестры акушерского отделения роддома горбольницы заявили о голодовке, так как руководство планировало сократить 105 штатных единиц санитарок и младших медсестер в стационарах и поликлиниках, писала Тайга.инфо. Часть ставок рассчитывали заменить на «уборщиц с функциями санитаров».

Сергей Цивилев,

губернатор Кемеровской области:

С экономической точки зрения нам следовало закрыть роддом в кировском районе города Кемерово и перевести всех рожениц в областной перинатальный центр. Но мы должны учитывать мнение жителей, а не все смотреть с экономической точки зрения. Несмотря, что имеем расходы, которые могли бы перенаправить, приняли решение оставить и смотреть дальше за деятельностью роддома.

Сергей Цивилев. ako.ru

Также Цивилев считает, что есть цивилизованные способы заявить о своей позиции, а не устраивать голодовки, пишет Fedpress. Он доложил, что в больнице 106 человек находились на зарплате младшего медперсонала, но эту работу не делали, а им платили за уход больных, который они не осуществляли.

Сергей Цивилев,

губернатор Кемеровской области:

Главврач раздал всем опросный лист с вопросом «что они делают» — никто не написал, что они ухаживают за больными и руководитель принял решение и объявил всем, что-либо вы переходите в отделения, где требуется уход за пациентами, или получаете зарплату за уборщиц. 91 человек перевелись, а 15 — нет (из родильного и рентгенотделения). С ними работали, но они не согласились на перевод — потребовали платить им за то, чего они не делали.

27 апреля голодовку прекратили после встречи протестующих с заместителем прокурора Кузбасса Андреем Тимошичевым. Он предложил сокращаемым санитаркам подготовить дополнительные обращения в прокуратуру, пообещав объективно разобраться с законностью решений администрации медучреждения.

Губернатор заявил, что будет наблюдать и вмешиваться не намерен до заключения правоохранителей.

«Обидно, что Кузбасс опорочили», — добавил глава региона.

В соцсетях медработники из других городов запустили флешмоб в поддержку санитарок.