Позовите Медведева. 40 человек в «премьерском» районе Алтая четыре дня замерзали без отопления

Только на пятый день удалось начать подавать отопление в многоквартирный дом в селе Зудилово Первомайского района — того самого, который в начале зимы посетил премьер-министр Медведев. В соцсетях горько иронизировали: «Звоните Медведеву пусть вылетает… Он знает, на какие кнопки жать».

О беде в Зудилово рассказал Олег Боронин, глава другого сельсовета Первомайского района — Сибирского.

Как выяснилось, жильцы трехэтажного дома мерзнут с 18 февраля. Причем аварию не могли устранить вплоть до 23 февраля.

«Похоже, коммунальщики до сих пор не могут найти порыв на тепловых сетях, проложенных подземным способом. А мне помнится, что краевые власти накануне начала отопительного периода отчитывались, что в резервном фонде имеется специальный прибор, при помощи которого такие порывы можно обнаружить. А? Нельзя ли использовать сие анонсированное чудо техники»? — писал Боронин в своем Facebook.

Олег Боронин в старой котельной в Сибирском. Анна Зайкова

В этом доме 27 квартир и около 40 жителей. Все они мерзли, закутывались в одеяло, батареи в доме были холодными. Боронин называл это праздником безответственности — за работу коммуналки теперь отвечают районе власти, а они оперативности не проявили.

В трехэтажном многоквартирном доме, что по улице Строительной, 2 в селе Зудилово Первомайского района Алтайского края, продолжает гулять колотун-бабай", — возмущался глава Сибирского сельсовета.

Как стало известно изданию «Толк», аварий было две. Одна произошла 18 февраля, вторая чуть позже. Выхода воды на поверхность земли не было, поэтому место порыва долго искали.

Напомним, коммунальные проблемы в селе Санниково Первомайского района удалось начать решать только после того, как жительница села Татьяна Кадукина упала на колени перед тогдашним премьер-министром Дмитрием Медведевым, неожиданно посетившим район.

Не случайно один из подписчиков аккаунта Боронина предложил таким же путем решить проблему Зудилово: «Опять на колени жильцам надо падать перед лицом чиновника». И вот только 23 февраля батареи в зудиловском доме стали теплыми. Устранением аварии занимались «Первомайские коммунальные системы» — местное предприятие, которое отвечает за теплоснабжение.

«Они именно теплые, а не холодные или горячие. Значит, наконец, подали в дом теплоноситель на пятые сутки. Какого качества теплоноситель — это другой вопрос», — рассказал Боронин.

Боронин также говорит о тяжелейшем положении коммунального хозяйства в районе.