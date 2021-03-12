Практику местных инициатив распространят на весь Барнаул

Новый механизм реализации проектов местных инициатив предложили жителям Барнаула. Изменения в законодательстве позволяют распространить эту практику на весь город, а не только на районы, имеющие в своем составе сельские населенные пункты.

Речь об этом шла на заседании Координационного совета по территориальному общественному самоуправлению, которое состоялось 11 марта.

Председатель Координационного совета, секретарь барнаульского отделения партии «Единая Россия», замглавы городской администрации Юрий Еремеев рассказал, что в Барнауле и других территориях Алтайского края эффективно реализуется механизм поддержки местных инициатив.

«Сложилась положительная практика, когда за счет средств бюджета Алтайского края, города Барнаула и средств самих местных жителей реализуются важные проекты. Но на сегодняшний день произошли изменения в законодательной базе, которые позволяют реализовывать проекты инициативного бюджетирования на территории всего города Барнаула», — сказал Юрий Еремеев.

Жителям Барнаула предложили новый механизм реализации проектов местных инициатив. Официальный сайт администрации Барнаула.

По его словам, в настоящее время в администрации города разрабатывается проект решения, предусматривающий порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городе Барнауле.

Также Юрий Еремеев отметил, что по инициативе барнаульского отделения партии «Единая Россия» предложено интегрировать в практику реализации таких проектов органы территориального общественного самоуправления (ТОС).

«Это позволяет рассчитывать на то, что реализация проектов будет максимально эффективной и будет учитывать мнение местных жителей», — подчеркнул заместитель главы городской администрации.

Между тем, за последние 5 лет органам ТОС предоставлено 23,8 млн рублей, реализовано 324 проекта. В краевом конкурсе поддержки проектов местных инициатив выиграли 19 проектов на сумму более 28 млн рублей. Сумма софинансирования из бюджета города составила около 5 млн рублей. В текущем году еще 8 проектов общей стоимостью 10,1 млн рублей признаны победителями. На эти деньги в Индустриальном, Ленинском и Центральном районах города будут обустроены 4 спортивные площадки, отремонтированы дороги в трех поселках, смонтировано уличное освещение.

Жителям Барнаула предложили новый механизм реализации проектов местных инициатив. Официальный сайт администрации Барнаула.

«Существующие сегодня в городе формы поддержки органов ТОС направлены на то, чтобы инициативы населения были воплощены в жизнь. Реализация механизмов инициативного бюджетирования на территории города Барнаула — это дополнительная мера поддержки и стимулирования горожан к активной совместной работе», — отметил также Юрий Еремеев.

В разрабатываемом сегодня порядке реализации инициативных проектов в качестве приоритетных направлений называются: объекты благоустройства, линии наружного освещения, дороги и иные транспортные сооружения, объекты, используемые для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий, детские площадки, объекты физической культуры и спорта, места массового отдыха населения.

Доля финансирования инициативного проекта за счет бюджетных средств составит 90%, вклад населения — 10%. При этом финансовое/трудовое участие граждан носит обязательный характер и его своевременное внесение/подтверждение является основанием для реализации инициативного проекта.

Подать заявку на инициативное бюджетирование можно будет в единый день приема посредством направления в администрацию города письменного заявления от руководителя проекта. Дату, время и место приема заявок, проведения конкурсного отбора планируется определять ежегодно в ноябре. Для рассмотрения проекта определено 30 дней со дня его внесения.

Жителям Барнаула предложили новый механизм реализации проектов местных инициатив. Официальный сайт администрации Барнаула.

Прозрачность при реализации инициативного проекта обеспечивается гарантией граждан, проживающих на территории реализации инициативного проекта, уполномоченных собранием или конференцией граждан, осуществлять общественный контроль за его реализацией.

Все это открывает новые возможности для жителей краевой столицы.

Напомним, что до последнего времени в Барнауле проект поддержки местных инициатив реализуется в трех районах города (Индустриальном, Ленинском и Центральном), имеющих в своем составе сельские населенные пункты.

В прошедшем году в поселках краевого центра воплотили в жизнь шесть местных инициатив. Это обустройство детской площадки в поселке Лесной, создание беговой дорожки в поселке Научный городок, устройство спортивной площадки в Борзовой Заимке. Также жители пригородных территорий выступили за обустройство линии наружного освещения по улице Центральная в поселке Березовка, пешеходного тротуара по переулку Благодатный в поселке Центральный и за ремонт дороги по улице Надежда в поселке Казенная Заимка.