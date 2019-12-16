Прапорщик с собакой нашел под диваном бийчанина ружье с патронами

Бийские полицейские отреагировали на донесение неравнодушного жителя и нашли у горожанина оружие с боеприпасами, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уточнили в ведомстве, участковый уполномоченный получил информацию о том, что местный житель может хранить незарегистрированное оружие.

По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Добровольно выдавать оружие хозяин дома отказался.

Старший прапорщик со своей служебно-розыскной собакой обнаружил три емкости с порохом и патроны 16-го калибра. А под диваном лежало одноствольное ружье.

Документов на оружие и боеприпасы у бийчанина не было. Ружье и порох направлены на экспертизу.