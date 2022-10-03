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Биография Сергея Есенина

Сергей Есенин родился 3 октября 1895 года (по старому календарю — 21 сентября) в селе Константиново Рязанской губернии, в крестьянской семье. Его отец был мясником и работал в Москве.

Поэзией он начал заниматься с детских лет. Его первое стихотворение «Береза» было опубликовано в детском журнале «Мирок» в 1914 году.

Есенин — представитель имажинизма.

Умер поэт в возрасте 30 лет 28 декабря 1925 года.