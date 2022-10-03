Сергей Есенин родился 3 октября 1895 года (по старому календарю — 21 сентября) в селе Константиново Рязанской губернии, в крестьянской семье. Его отец был мясником и работал в Москве.
Поэзией он начал заниматься с детских лет. Его первое стихотворение «Береза» было опубликовано в детском журнале «Мирок» в 1914 году.
Есенин — представитель имажинизма.
Умер поэт в возрасте 30 лет 28 декабря 1925 года.
Сергей Есенин всегда был в отношениях и при этом оставался одиноким. Однажды он прихвастнул, что у него было 3 тыс. любовниц. Когда ему сказали, что он явно врет, то ответил: «Ну 300, ну 30».
Самые известные его отношения — с российской актрисой Зинаидой Райх, внучкой Льва Толстого Софьей и танцовщицей Айседорой Дункан.
Да, у Сергея Есенина были проблемы с алкоголем.
Товарищеский суд в Доме печати даже заставил его пройти курс лечения в санатории для нервнобольных на Большой полянке. Однако как причину указал не алкоголизм, а манию преследования.
По официальной версии, Сергей Есенин покончил с собой в состоянии депрессии. Ранее он проходил лечение в психоневрологической больнице.
В 1970—1980 годы были популярны различные версии об убийстве поэта. Однако они не подтвердились.
У дочери Есенина Татьяны родились двое сыновей. Одного из них назвали в честь деда Сергеем, а второго — Владимиром.
Также у поэта есть правнуки правнуки великого поэта. От Сергея — Анна и Зинаида, а от Владимира двое сыновей