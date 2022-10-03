4 октября
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Жизнь

Правда и вымысел о златокудром поэте Серебряного века — Сергее Есенине. ТОП-5 фактов

Сергей Есенин был яркой и неординарной личностью. Вокруг него до сих пор витает много слухов и домыслов. Правда ли, что он страдал от алкоголизма и сколько женщин у него было — altapress.ru развенчивает мифы вокруг великого поэта в честь его 127-летия.

Сергей Есенин.
Сергей Есенин.
Открытые источники.
1
Биография Сергея Есенина

Сергей Есенин родился 3 октября 1895 года (по старому календарю — 21 сентября) в селе Константиново Рязанской губернии, в крестьянской семье. Его отец был мясником и работал в Москве.

Поэзией он начал заниматься с детских лет. Его первое стихотворение «Береза» было опубликовано в детском журнале «Мирок» в 1914 году.

Есенин — представитель имажинизма.

Умер поэт в возрасте 30 лет 28 декабря 1925 года.

Дом, в котором родился Сергей Есенин
Дом, в котором родился Сергей Есенин
Wikimedia Commons
2
Правда, что у Есенина было 3 тыс. женщин?

Сергей Есенин всегда был в отношениях и при этом оставался одиноким. Однажды он прихвастнул, что у него было 3 тыс. любовниц. Когда ему сказали, что он явно врет, то ответил: «Ну 300, ну 30».

Самые известные его отношения — с российской актрисой Зинаидой Райх, внучкой Льва Толстого Софьей и танцовщицей Айседорой Дункан.

3
А поэт страдал от алкоголизма?

Да, у Сергея Есенина были проблемы с алкоголем.

Товарищеский суд в Доме печати даже заставил его пройти курс лечения в санатории для нервнобольных на Большой полянке. Однако как причину указал не алкоголизм, а манию преследования.

Сергей Есенин
Сергей Есенин
Wikimedia Commons
4
Сергея Есенина убили?

По официальной версии, Сергей Есенин покончил с собой в состоянии депрессии. Ранее он проходил лечение в психоневрологической больнице.

В 1970—1980 годы были популярны различные версии об убийстве поэта. Однако они не подтвердились.

5
Внуки Есенина

У дочери Есенина Татьяны родились двое сыновей. Одного из них назвали в честь деда Сергеем, а второго — Владимиром.

Также у поэта есть правнуки правнуки великого поэта. От Сергея — Анна и Зинаида, а от Владимира двое сыновей

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