Правда ли, что можно выйти на пенсию досрочно

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Длительный стаж

Основанием для досрочного выхода на пенсию является большой стаж работы. На два года раньше срока на заслуженный отдых могут выйти женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины, проработавшие не менее 42 лет.

Ограничения: досрочно на пенсию можно выйти не ранее 55 лет для женщин и 60 для мужчин.