Правда ли, что можно выйти на пенсию досрочно

Основанием для досрочного выхода на пенсию является большой стаж работы. На два года раньше срока на заслуженный отдых могут выйти женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины, проработавшие не менее 42 лет.
Ограничения: досрочно на пенсию можно выйти не ранее 55 лет для женщин и 60 для мужчин.
Право на досрочный выход на пенсию имеют многодетные мамы. Если у женщины трое детей, она может выйти на заслуженный отдых на три года раньше пенсионного возраста, если четверо — на четыре.
Ограничения: для досрочного выхода на пенсию необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.
Выйти на пенсию раньше на два года могут граждане, которые относятся к категории предпенсионеров.
Ограничения: выйти на заслуженный отдых раньше получится только в случае отсутствия возможности трудоустройства.
Жители Крайнего Севера и приравненных местностей имеют право на досрочный выход на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного уровня.
Важно: если у вас есть стаж работы в таких регионах, необходимо обратиться в пенсионный фонд для индивидуального расчета даты выхода на пенсию.