2 ноября
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Жизнь

Правда ли, что можно выйти на пенсию досрочно

По информации Пенсионного фонда России, некоторые категории граждан действительно имеют основания выйти на пенсию досрочно.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0
1
Длительный стаж

Основанием для досрочного выхода на пенсию является большой стаж работы. На два года раньше срока на заслуженный отдых могут выйти женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины, проработавшие не менее 42 лет.

Ограничения: досрочно на пенсию можно выйти не ранее 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0
2
Многодетные мамы

Право на досрочный выход на пенсию имеют многодетные мамы. Если у женщины трое детей, она может выйти на заслуженный отдых на три года раньше пенсионного возраста, если четверо — на четыре.

Ограничения: для досрочного выхода на пенсию необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.

3
Безработные

Выйти на пенсию раньше на два года могут граждане, которые относятся к категории предпенсионеров.

Ограничения: выйти на заслуженный отдых раньше получится только в случае отсутствия возможности трудоустройства.

Трудовая книжка.
Трудовая книжка.
Скриншот видео youtube.com
4
Жители Крайнего Севера

Жители Крайнего Севера и приравненных местностей имеют право на досрочный выход на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного уровня.

Важно: если у вас есть стаж работы в таких регионах, необходимо обратиться в пенсионный фонд для индивидуального расчета даты выхода на пенсию.

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