Правда ли, что пруд в барнаульском парке «Изумрудный» не будут восстанавливать

В фонде имущества Алтайского края, которому в 2019 году под управление был передан барнаульский парк «Изумрудный», рассматривают два варианта реконструкции обветшавшего пруда: один дорогой, другой — экономичный. В ведомстве пока придерживаются второго.

Как сообщил altapress.ru руководитель фонда Владислав Вакаев, по расчетам специализированной организации стоимость полноценной реконструкции пруда в парке составляет около 50 млн рублей.

Учитывая, что в бюджете фонда таких денег на 2020 год не заложено, с первым вариантом, скорее всего, придется подождать.

Владислав Вакаев,

руководитель фонда имущества Алтайского края:

Вариант второй — посмотреть, как провести ремонт небольшими средствами. Пока не готов озвучивать детали, но мысли есть. Пруд — одна из главных точек притяжения на карте парка. Проведенный социологический опрос подтвердил, что он является важным местом для горожан, которое мы обязаны сохранить. В «Изумрудном» есть две подобные константы — пруд и колоннада входной группы.

Что еще сделают в парке

Что построят в парке «Изумрудный». altapress.ru

1. Церковь

Здание планетария уже передано в пользование Барнаульской епархии. Церковь сможет его эксплуатировать с 2021 года. Здесь планируется восстановить храм. Вокруг объекта исторического наследия будет создана 200-метровая охранная зона.

2. Тихие прогулочные зоны

Часть парка, на которой раньше размещалось кладбище и которая в советское время была центром общественной активности, теперь хотят сделать местом для тихих прогулок, вместив зону активности ближе к пр. Комсомольский.

3. Афмитеатр и детский городок

На этой части парка в 2020 году хотят установить мини-амфитеатр из легко возводимых конструкций и беседки. Также здесь планируется разместить детскую площадку.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

4. Площадка для выгула собак

Несмотря на то, что выгул домашних животных в общественных зонах не рекомендован, в «Изумрудном» может появиться площадка для собак. Она будет огорожена и специально оборудована для удобства людей и их четвероногих друзей.

Например, одна из ветеринарных клиник Барнаула готова установить здесь автоматы с бумажными пакетами для уборки экскрементов.

5. Центральная аллея

Центральную аллею тоже планируется оживить. Однако больших и массовых мероприятий здесь не будет, чтобы не потревожить прилегающую экосистему.

Парк «Изумрудный» 5 июня 2019 года. altapress.ru

6. Высадка новых деревьев

На этой территории парка с 2020 года начнется восстановление зеленых насаждений. Только за счет фонда планируется закупить и высадить 400 деревьев-крупномеров и 3,2 тыс. кустарников. Кроме этого, парк будет принимать в дар саженцы деревьев и кустарников от организаций и просто неравнодушных людей.

7. Пруд

По подсчетам, реконструкция паркового водоема может потребовать 50 млн рублей. Пока у фонда таких средств нет, но его в любом случае будут сохранять