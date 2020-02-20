Правда ли, что пруд в барнаульском парке «Изумрудный» не будут восстанавливать

Как сообщил altapress.ru руководитель фонда Владислав Вакаев, по расчетам специализированной организации стоимость полноценной реконструкции пруда в парке составляет около 50 млн рублей.
Учитывая, что в бюджете фонда таких денег на 2020 год не заложено, с первым вариантом, скорее всего, придется подождать.
Владислав Вакаев,
руководитель фонда имущества Алтайского края:
Вариант второй — посмотреть, как провести ремонт небольшими средствами. Пока не готов озвучивать детали, но мысли есть. Пруд — одна из главных точек притяжения на карте парка. Проведенный социологический опрос подтвердил, что он является важным местом для горожан, которое мы обязаны сохранить. В «Изумрудном» есть две подобные константы — пруд и колоннада входной группы.
Что еще сделают в парке
1. Церковь
Здание планетария уже передано в пользование Барнаульской епархии. Церковь сможет его эксплуатировать с 2021 года. Здесь планируется восстановить храм. Вокруг объекта исторического наследия будет создана 200-метровая охранная зона.
2. Тихие прогулочные зоны
Часть парка, на которой раньше размещалось кладбище и которая в советское время была центром общественной активности, теперь хотят сделать местом для тихих прогулок, вместив зону активности ближе к пр. Комсомольский.
3. Афмитеатр и детский городок
На этой части парка в 2020 году хотят установить мини-амфитеатр из легко возводимых конструкций и беседки. Также здесь планируется разместить детскую площадку.
4. Площадка для выгула собак
Несмотря на то, что выгул домашних животных в общественных зонах не рекомендован, в «Изумрудном» может появиться площадка для собак. Она будет огорожена и специально оборудована для удобства людей и их четвероногих друзей.
Например, одна из ветеринарных клиник Барнаула готова установить здесь автоматы с бумажными пакетами для уборки экскрементов.
5. Центральная аллея
Центральную аллею тоже планируется оживить. Однако больших и массовых мероприятий здесь не будет, чтобы не потревожить прилегающую экосистему.
6. Высадка новых деревьев
На этой территории парка с 2020 года начнется восстановление зеленых насаждений. Только за счет фонда планируется закупить и высадить 400 деревьев-крупномеров и 3,2 тыс. кустарников. Кроме этого, парк будет принимать в дар саженцы деревьев и кустарников от организаций и просто неравнодушных людей.
7. Пруд
По подсчетам, реконструкция паркового водоема может потребовать 50 млн рублей. Пока у фонда таких средств нет, но его в любом случае будут сохранять