Правда ли, что собачников обяжут убирать за питомцами в бумажные пакеты

Владельцы не всегда убирают за собаками после того, как они сходили в туалет на улице.

Отходы животных могут оставаться в парках, скверах и дворах домов. Некоторые недовольны ситуацией.

По статистике, более чем у половины российских семей есть домашние животные. Это больше 70 млн человек старше 14 лет.

Только собаки производят почти 4 млн тонн отходов ежегодно, рассказывают экологи.

Часть людей убирают за собаками в пакеты и выбрасывают в мусор. Но многие хозяева оставляют отходы на земле.

Весной эта проблема — особенно острая, говорится в письме экологического общества.

При этом граждане, которые убирают отходы за питомцами, используют в основном полиэтиленовые пакеты. Их нельзя отделить от органики.

Так, пластик уезжает на полигон. Он попадает в почву, воду и микроорганизмы, загрязняет окружающую среду.

Эти две проблемы можно решить вместе. В России уже начали появляться специальные боксы для сбора экскрементов.

Чтобы переработать такие отходы, в боксы следует отправлять бумажные пакеты. В дальнейшем их можно будет переработать в компост, уверены экологи.

Ранее altapress.ru рассказал, как в Барнауле преданная собака ждет и ищет на улице хозяина, которого увезли на скорой.