Правда ли, что собачников обяжут убирать за питомцами в бумажные пакеты

Владельцы не всегда убирают за собаками после того, как они сходили в туалет на улице.
Отходы животных могут оставаться в парках, скверах и дворах домов. Некоторые недовольны ситуацией.
По статистике, более чем у половины российских семей есть домашние животные. Это больше 70 млн человек старше 14 лет.
Только собаки производят почти 4 млн тонн отходов ежегодно, рассказывают экологи.
Часть людей убирают за собаками в пакеты и выбрасывают в мусор. Но многие хозяева оставляют отходы на земле.
Весной эта проблема — особенно острая, говорится в письме экологического общества.
При этом граждане, которые убирают отходы за питомцами, используют в основном полиэтиленовые пакеты. Их нельзя отделить от органики.
Так, пластик уезжает на полигон. Он попадает в почву, воду и микроорганизмы, загрязняет окружающую среду.
Эти две проблемы можно решить вместе. В России уже начали появляться специальные боксы для сбора экскрементов.
Чтобы переработать такие отходы, в боксы следует отправлять бумажные пакеты. В дальнейшем их можно будет переработать в компост, уверены экологи.
Ранее altapress.ru рассказал, как в Барнауле преданная собака ждет и ищет на улице хозяина, которого увезли на скорой.