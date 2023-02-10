10 февраля
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Жизнь

Правда ли, что собачников обяжут убирать за питомцами в бумажные пакеты

Экологи предлагают обязать собачников использовать для отходов животных бумажные пакеты, сообщают «Известия».

Выгул собак.
Выгул собак.
https://sobakovod.club

Владельцы не всегда убирают за собаками после того, как они сходили в туалет на улице.

Отходы животных могут оставаться в парках, скверах и дворах домов. Некоторые недовольны ситуацией.

По статистике, более чем у половины российских семей есть домашние животные. Это больше 70 млн человек старше 14 лет.

Только собаки производят почти 4 млн тонн отходов ежегодно, рассказывают экологи.

Часть людей убирают за собаками в пакеты и выбрасывают в мусор. Но многие хозяева оставляют отходы на земле.

Весной эта проблема — особенно острая, говорится в письме экологического общества.

Выгул собак.
Выгул собак.
sobakovod.club

При этом граждане, которые убирают отходы за питомцами, используют в основном полиэтиленовые пакеты. Их нельзя отделить от органики.

Так, пластик уезжает на полигон. Он попадает в почву, воду и микроорганизмы, загрязняет окружающую среду.

Эти две проблемы можно решить вместе. В России уже начали появляться специальные боксы для сбора экскрементов.

Чтобы переработать такие отходы, в боксы следует отправлять бумажные пакеты. В дальнейшем их можно будет переработать в компост, уверены экологи.

Ранее altapress.ru рассказал, как в Барнауле преданная собака ждет и ищет на улице хозяина, которого увезли на скорой.

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