В Барнауле преданная собака ждет и ищет на улице хозяина, которого увезли на скорой

В Барнауле мужчине стало плохо и он потерял сознание. Приезжая скорая вскоре забрала пациента, однако собака, с которой тот был, продолжает ждать хозяина, передает «Инцидент Барнаул».

Инцидент произошел 3 февраля по адресу ул. Островского 4б, напротив магазина «Мария-Ра». Там мужчина, который выгуливал собаку, потерял сознание упал. Прохожие вызвали скорую.

Пока медики ехали, пес не отходил от хозяина и никого к нему не подпускал. Врачи осмотрели мужчину и забрали в больницу.

Теперь животное стоит возле магазина и ждет, когда вернется хозяин. К себе никого не подпускает, ведет себя агрессивно, но никуда не уходит.

Ранее на алтайской трассе заметили Хатико. Собака больше месяца кого-то ждала и заглядывала в машины.