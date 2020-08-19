На алтайской трассе заметили Хатико. Собака больше месяца кого-то ждет и грустно заглядывает в машины

В Алтайском крае на трассе между Павловском и Новообинцево долгое время возле обочины сидит собака, рассказали в паблике « Инцидент Барнаул ».

По словам очевидцев, до ближайшей деревни очень далеко и навряд ли собака пришла оттуда.

«Дня три назад ехали в гости и заметили песика. Вчера снова ехали, а он сидит на том же месте», — рассказала проезжавшая мимо девушка.

Она отметила, что собаку пытались поймать, но не получилось: «Может кто-то потерял, а может и выкинули, но ему там не выжить без воды и еды».

В комментариях к записи несколько подписчиков паблика рассказали, что также видели собаку на этом месте.

«Мы тоже видели, а это было месяц назад. Тоже не дался поймать, убегал. Он так заглядывал в машины — это что-то, выкинули точно», — отметила другая девушка.

Еще один подписчик добавил, что наблюдает собаку примерно с мая: «Езжу каждую неделю там и постоянно его вижу — то сидит, где линии электропередач, то дальше — где старая заброшенная заправка».

По другим данным, которые также появились в комментариях, «этот песик всю зиму понемногу передвигался в сторону Павловска».

Каменский Хатико «Инцидент Барнаул»

Напомним, о подобной истории рассказывали в феврале 2020 года. Собака сидела на обочине трассы, недалеко от поворота на Тюменцево по направлению к Камню-на-Оби.

Пса, которого прозвали «алтайским Хатико» (каменским), подкармливали проезжающие. Позже его забрали волонтеры частного барнаульского приюта и опубликовали видео.

Еще более грустный случай произошел в Новосибирской области. Там преданный «сибирский Хатико» ждал своего хозяина на том самом месте, где его насмерть сбил автомобиль: собаку просто не могли оттащить.