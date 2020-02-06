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Жизнь

На обочине трассы пес, прозванный алтайским Хатико, ждет своего хозяина

На обочине трассы, недалеко от поворота на Тюменцево по направлению к Камню-на-Оби собака несколько дней ждет хозяина. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Каменский Хатико
Каменский Хатико
"Инцидент Барнаул"

«Каменские известия» рассказали, что пса уже начали подкармливать проезжающие.

Собаку называют алтайским или каменским Хатико. Пес ухоженный, крупный, немолодой.

Предположительно, собаку осознанно оставили за городом за ненадобностью.

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