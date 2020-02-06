На обочине трассы пес, прозванный алтайским Хатико, ждет своего хозяина

«Каменские известия» рассказали, что пса уже начали подкармливать проезжающие.
Собаку называют алтайским или каменским Хатико. Пес ухоженный, крупный, немолодой.
Предположительно, собаку осознанно оставили за городом за ненадобностью.
На обочине трассы, недалеко от поворота на Тюменцево по направлению к Камню-на-Оби собака несколько дней ждет хозяина. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
«Каменские известия» рассказали, что пса уже начали подкармливать проезжающие.
Собаку называют алтайским или каменским Хатико. Пес ухоженный, крупный, немолодой.
Предположительно, собаку осознанно оставили за городом за ненадобностью.
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