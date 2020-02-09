«Алтайского Хатико» забрали с трассы, но теперь ему нужна помощь

Пес несколько дней ждал своего хозяина недалеко от поворота на Тюменцево, по направлению к Камню-на-Оби. Сейчас он в приюте.

«Пока слабо идет на контакт. Но главное: он в безопасности. Сейчас мы будем налаживать с ним контакт и первым рейсом — в ветклинику на сдачу анализов и осмотры. Мы влезли в большие долги, чтобы операция по спасению пса оказалось успешной (наркоз, бензин, амуниция и прочее, все было куплено нами). Мы будем очень благодарны за помощь и неравнодушие, — пишут на странице приюта в Instagram.