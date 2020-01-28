Жители алтайского города спасли от стаи собак маленького лисенка

Каменцы не стали выгонять лесного жителя из сарая и начали подкармливать. Незваный гость периодически пытался зарыться в зерне, которое там хранилось.
В итоге «спасители» отвезли лисенка и выпустили в естественную среду обитания.
Семья из Камня-на-Оби приютила у себя дикого лисенка, пишут «Каменские известия». Зверек спасался от стаи собак и забежал в сарай.
Каменцы не стали выгонять лесного жителя из сарая и начали подкармливать. Незваный гость периодически пытался зарыться в зерне, которое там хранилось.
В итоге «спасители» отвезли лисенка и выпустили в естественную среду обитания.
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