Как помыть окна без разводов и клининговых компаний

Весна — время мыть окна. Казалось бы — простое дело. Но есть тонкости, которые помогают облегчить работу и сделать окна сверкающими. Как и чем лучше мыть окна, разбирался altapress.ru

Чем лучше мыть окна

Для этого лучше всего подойдут жидкие или гелеобразные моющие средства для стекол. Если под рукой их не оказалось, можно обойтись обыкновенным мыльным раствором. Его несложно изготовить в домашних условиях. Используйте жидкое мыло или средство для мытья посуды — с последним важно не переборщить, иначе большого количества пены не избежать. Для раствора подойдет и твердое мыло — оставьте его на ночь в небольшом количестве воды.

Вспомогательными средствами станут обычная губка для мытья посуды и салфетка из микрофибры. «На сухую» стекла можно протирать обычной марлей.

Рекомендации при мытье окон

1. Моем окна целиком

Окна мыть лучше сразу с двух сторон, вместе с оконной рамой. Этот шаг упрощает процесс и гарантирует, что результат останется дольше.

2. Начинаем с оконной рамы

Если в первую очередь уделить внимание самому стеклу, ваш труд пойдет насмарку. И на внутренней, и на внешней ее стороне скапливается большое количество грязи, которая попросту запачкает чистое стекло.

3. Моем наружную сторону

Точно так же, как и с оконной рамой — если начать со внутренней и только потом приступить к внешней, на уже помытой стороне останутся ваши отпечатки или того хуже — разводы. наружную сторону моем в первую очередь. Начиная с «улицы», вы можете спокойно держаться за обратную сторону стекла, не боясь ее испачкать.

Совет работает для всех, кроме жителей одноэтажных частных домов — они могут позволить помыть окна со стремянкой.

4. Используем разные салфетки

Даже после того как очистите окна губкой с мыльным раствором, используйте разные салфетки для каждой стороны стекла. Внешняя, как правило, гораздо грязнее внутренней —сухая салфетка быстрее испачкается.

5. Запасаемся разными перчатками

Для каждой стадии используйте отдельные перчатки из разных материалов. Во время влажной очистки — резиновые, во время протирки — хлопчатобумажные.

Первые защитят вас от контакта с моющими средствами, вторые — уберегут чистую поверхность от отпечатков пальцев (ткань не оставит следов на чистом стекле)

6. Закрепляем раствором спирта

В заключении вашей работы протрите стекла слабым раствором спирта или уксусной кислоты — это придаст им дополнительный блеск.

7. Протираем бумагой

Во время финальной протирки используйте мягкую бумагу, салфетки или скомканную газету. Протрите всю поверхность стекла круговыми движениями — так вы гарантированно избежите разводов.

Как мыть пластиковые окна

Базовые советы подходят для всех типов окон, однако следует учитывать некоторые нюансы при очищении пластиковых.

Дренажные отверстия

Во время мытья оконной рамы обязательно проверьте дренажные отверстия, при необходимости прочистите их.

Уплотнители

Им требуется особый уход. Желательно регулярно очищать от грязи (хотя бы раз в месяц). Также один-два раза в год в уплотнители рекомендуется втирать специальное силиконовое масло или тальк, чтобы уменьшить трение.