Правила безопасности при управлении автомобилем в темное время суток и условиях недостаточной видимости

В темное время суток видимость на дороге ухудшается, а если это сопровождается, еще и неблагоприятными погодными условиями, то даже для опытных водителей управление транспортным средством становится крайне затруднительным и опасным. Особенно при передвижении на загородных трассах и в местах, где отсутствует освещение.

Можно выделить несколько основных факторов опасности: недостаточный уровень освещения, ослепление встречным и попутным транспортом, искажение видимости, необъективность в оценке расстояния.

Однако поездка может стать безопасной, если придерживаться основных правил и рекомендаций по управлению автомобилем в ночное время суток, либо период непогоды.

Начнем с рассмотрения термина «Темное время суток», как он определяется согласно ПДД РФ (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1.2. общих положений Правил темное время суток — это промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек. Конкретный временной диапазон в определении не дается, так как сумерки утром и вечером в разных регионах России наступают в разное время. В данном случае термин подразумевает тот интервал, при котором водитель (с хорошим зрением) не может четко видеть дорогу и неосвещенные объекты, которые на ней находятся.

Поэтому в Правилах прописаны отдельные требования к вождению в условиях недостаточной видимости (темное время суток).

Какой свет фар использовать?

При движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены фары дальнего или ближнего света. За пределами населенного пункта рекомендуется использовать фары дальнего света, так как они обеспечивают максимально возможное освещение дороги на большем расстоянии. Таким образом, водитель может вовремя заметить опасность и принять все необходимые меры для ее предотвращения.

Однако не во всех случаях дальний свет фар может оказаться лучшим выбором, так как такая яркость может ослепить других участников дорожного движения, которые двигаются во встречном направлении либо впереди транспортного средства.

В соответствии с пунктом 19.2 Правил дальний свет должен быть переключен на ближний в следующих случаях:

в населенных пунктах, если дорога освещена;

при приближающемся встречном транспорте — на расстоянии не менее чем за 150 метров;

при приближающемся встречном транспорте — на расстоянии более чем за 150 метров, если водитель периодическим переключением фар показывает о его ослеплении;

в других ситуациях, исключающих ослепление водителей попутных и встречных автомобилей.

Помимо дальнего и ближнего света фар в условиях недостаточной видимости либо темное время суток на неосвещенных участках дорог в дополнении могут использоваться противотуманные фары.

Напоминаем, что при остановке и стоянке также должны использоваться средства обозначения автомобиля на дороге – габаритные огни, а в условиях недостаточной видимости дополнительно могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.

За нарушение правил пользования внешними световыми приборами водитель транспортного средства может быть привлечен к административной ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей.

Как выбрать скоростной режим?

При движении в ночное время либо условиях недостаточно видимости заметить объекты на дороге намного сложнее, чем в светлое время суток и при ясной погоде, поэтому необходимо выбирать скорость, ориентируясь на дорожную и метеорологическую обстановку.

Таким образом, водитель должен всегда придерживаться ограничений скорости, а при необходимости снижать ее до таких значений, чтобы безопасно управлять автомобилем и в случае аварийно-опасной ситуации на дороге, вовремя принять все меры для ее предотвращения, вплоть до полной остановки транспортного средства.

Еще одним условием при выборе скорости является расстояние видимости, которое должно быть больше, чем остановочный путь. То есть в темное время суток и условиях недостаточной видимости скорость движения должна быть такой, чтобы водитель имел возможность остановить автомобиль в пределах видимости дороги.

Рекомендуемая скорость, которая может позволить в случае непредвиденной ситуации на дороге своевременно принять все необходимые меры для избежания ДТП, составляет 50 км/ч — при использовании ближнего света фар и 90 км/ч — при дальнем.

Снижение скорости не только даст больше комфорта водителю, но и облегчит управление транспортным средством в условиях недостаточной видимости (темное время суток).

Как выбрать безопасную дистанцию?

В условиях непогоды или недостаточной видимости одним из условий безопасного вождения является — соблюдение дистанции. Согласно ПДД РФ на сегодняшний день не существует каких-либо минимальных или средних значений безопасной дистанции, поэтому для недопущения аварийно-опасной ситуации водитель, в первую очередь, самостоятельно должен выбирать дистанцию, основываясь на габаритах и технических характеристиках транспортного средства, а также брать во внимание метеорологические и дорожные условия. Кроме того, водитель при управлении автомобилем должен выбирать такую дистанцию, которая позволила бы ему избежать дорожно-транспортного происшествия и применить все возможные меры торможения до полной остановки транспортного средства.