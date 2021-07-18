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Жизнь

Правила разведения костров на дачах хотят смягчить в России

Правила разведения костров на дачах предложило смягчить МЧС, пишет РИА Новости со ссылкой на проект соответствующего постановления правительства.

Костер.
Костер.
pixabay.com.

В частности, экстренное ведомство планирует разрешить дачникам сжигать сухую траву на расстоянии 15 метров от строений.

В документе говорится: «При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек».

Кроме того, если траву сжигают в бочках, мангалах или других емкостях, то минимальное расстояние от построек предлагается сократить до десяти метров.

Напомним, с начала текущего года в РФ были введены новые правила противопожарного режима.

В частности, сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно не менее чем в 50 метрах от ближайшей постройки. При этом расстояние от хвойного леса и молодняка должно составлять 100 метров, а от лиственного леса — 30 метров.

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