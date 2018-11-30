Барнаульский священник Александр Микушин рассказал о вере, рокерах и соцсетях

Методы общения отца Александра Микушина с потенциальными прихожанами многих удивляют. То он станет на митинге Цоя цитировать, мол, «если есть тьма, должен быть свет», то устроится барменом в кофейню, то заселфится с коробкой пиццы на фоне храма или верхом на «Харлее». Одни называют его «клёвым батьком», другие считают, что за такие дерзости надо наказывать. Тем не менее, проповеди Микушина доходят до адресата: в храме Иверской иконы Божьей матери и часовне святой Татьяны, где он служит, всегда полно людей.

Пусть он сам расскажет о своих делах. Правда, он сейчас торопится. Отец Александр шумно заходит в кофейню и говорит: «Сделайте мне, пожалуйста, русский национальный напиток — американо», чем вводит окружающих одновременно в восторг и замешательство.

Краткое содержание

О личном выборе

В некоторых вопросах я узколобый средневековый фанатик. Например, что касается абортов, суррогатного материнства, нетрадиционных семей. Я против. Зато у меня самые широкие взгляды на музыку, кино, одежду, участие в общественных движениях. Среди моих прихожан есть люди, которые симпатизируют тем или иным партиям и движениям, диаметрально противоположным. Но они верят в Бога, живут по заповедям, и это главное для меня. У меня есть свои воззрения, но я о них не говорю: не имею права навязывать, это личный выбор. Кому-то нравится Костя Кинчев, а кому-то «Ласковый май». И это хорошо.

О проповедях

Александр Микушин. vk.com/asmikushin.

Мне звонят и говорят, что вот ходят по Ленинскому проспекту представители американской церкви из Солт-Лейк-Сити. В костюмах, с галстуками. И проповедуют на русском языке. Кто-то возмущается: «Как же так? Что ж делать? Надо бы полицию вызвать». Болван! Изучай английский язык, красиво одевайся и поезжай в Америку проповедовать православие. Кто ж тебе мешает! Нет, надо все закрыть и всех в тюрьму посадить. Или вот говорят, что кто-то на площади распространяет книги. Так иди, купи евангелие в церковной лавке и тоже распространяй. А-а-а, денег жалко на свою зарплату покупать. Ну, о чем тогда говорить. Всегда можно найти кучу отговорок: правительство виновато, не тот город, люди не те, вера не та. Апостолы вот так не думали — шли и проповедовали. А плохому танцору всегда ноги мешают.

Об эпохе и соцсетях

Александр Микушин. vk.com/asmikushin.

Постоянно жаловаться на кого-то нет смысла. Мне часто говорят, что это «не наши методы и формы», например, арендовать конференц-зал и проповедовать там, как протестанты. Да, если это работает, почему бы этим не воспользоваться? Соцсети опять же. Это просто инструмент, в том числе в беседах с молодежью. Недавно меня уговорили завести аккаунт в Instagram. С любовью и добром относиться к людям — наверное, это главный рецепт. Увидеть доброе и светлое можно не только в книгах 19 века, но и в современной литературе, музыке, кинематографе. Надо идти в ногу со временем. Ну, другая эпоха на дворе, смиритесь уже с этим. Сейчас много жалуются, что молодежь не читает, например. Так заинтересуйте. Вот если бы блогер-миллионник сказал: «Собираюсь выучить первую главу „Евгения Онегина“, кто со мной? С вас фото в районной библиотеке». Это мотивация к изучению русской литературы.

О главных вопросах

Александр Микушин. vk.com/asmikushin.

Чаще всего священникам задают какие-то обрядовые вопросы: как выбрать крестик, как креститься. Хотя вот однажды, когда я еще учился в семинарии, в Покровский собор зашел парень и стал креститься левой рукой двумя пальцами. Я начал его учить, как правильно, а оказалось, что у него пальцы во время боевых действий на Кавказе поотрывало, а правая рука вообще не двигается. Я попросил прощения, очень неловко было. Потом в разговорах появляются и более философские вопросы: о Боге, о смерти, о будущей жизни. Или вот: почему страдают дети? Я не знаю. Честно. Но здесь и сейчас мы должны приложить усилия к тому, чтобы страданий не было.

О патриотизме

Александр Микушин. vk.com/asmikushin.

Я настолько патриот, что из России никуда не уезжал. Мало где был. В Хабаровске, где служил в армии. И в столице нашей многострадальной Родины, в 2005 году, когда учился на курсах повышения квалификации сотрудников паломнических служб. Организую поездки по местам алтайской духовной миссии — по маршрутам Барнаул-Артыбаш, Барнаул-Чемал. Есть однодневные паломничества в Сорочий Лог, Коробейниково, Горно-Алтайск. Я не трачу огромные средства на путешествия по странам натовского блока. Потому что рядом есть те, кто голодает, я знаю многих нуждающихся. Сейчас помочь легко, можно быстро сделать перевод на карту. К тому же у меня жена и четверо детей. Мне есть, куда девать деньги.

О святости и детях

Священник от слова святость. Значит, должен быть святым, во всяком случае стремиться. Я не святой, к сожалению. Скорее полуправославный, потому что еще не усыновил детей. Это обязательно, ведь у нас столько сирот, а священник должен подавать пример. В Чечне детских домов нет. А у нас есть. На нашей Святой Руси мы развели бардак: в стране, где по социологическим опросам 85% населения православные, есть детские приюты и дома престарелых. До тех пор пока в России будут детские дома, мы не можем считать ее православной. Начинать надо с себя. Плохо, что англичане, американцы, итальянцы усыновляют наших детей? Так и ты усынови. И сразу появляется миллион отговорок, особенно если такой разговор завести в женской компании, там тебя сразу за пояс заткнут всякими страшилками.

Александр Микушин. vk.com/asmikushin.

О воспитании

Нет, дети священников не рождаются сразу хорошими и прилежными. И воспитать их, как и всех детей, можно только собственным примером. Вот я иду по Ленинскому проспекту с сыном, сидит бездомный, я не говорю «подай», я просто подаю сам. 10 или 20 рублей, сколько есть в кармане. Они же все повторяют за взрослыми. И они не хотят стать священниками. Моему старшему сыну 12 лет сейчас, он хочет стать полицейским. Это его выбор и его право.

О кофе и печенье

Александр Микушин. vk.com/asmikushin.

Мне нравится американо. И печенье американское. Иногда позволяю себе. Хотя предпочитаю капучино, американо уж слишком горький. Я в детстве хотел быть директором шоколадной фабрики. Это же были 90-е. Конфету, добытую с большим трудом, в семье делили на части по количеству детей. Пользуясь знакомством, договорился, чтобы меня научили варить кофе в кафетерии супермаркета «Лэнд24». Мне понравилось. Это просто хобби. Правда, одного дня мало. Может, попробую еще раз. Там уже пошутили под моим постом в соцсетях, что я на капучиновой пенке рисую крестики и иконки. Я не умею. Можно было бы, конечно, открыть кофейню, но я пока не вижу толп жаждущих помочь мне в этом вопросе.

О воровстве

У нас есть православный киноклуб. Собираемся в актовом зале духовной семинарии, смотрим хорошие советские и зарубежные фильмы. Совсем недавно в кинотеатре «Премьера» организовал бесплатный кинопоказ фильма «Они сражались за Родину». Когда я решил показать «Тренер Картер», мне сказали: «Есть же наши фильмы о спорте». Есть, только все плагиат с Запада. Пишите тогда честно автора сценария. Есть, например, фильм «Заложница» Люка Бессонна и есть фильм «Отставник» с заимствованиями 90%. Ну, нехорошо красть. И врать нехорошо. BadComedian (блогер, который ведет канал в YouTube с обзорами на фильмы. — прим. ред.) вам в помощь — там детально и аргументировано разбирают наши фильмы по частям.

О любимых фильмах

Александр Микушин. vk.com/asmikushin.

«Форест Гамп», «Зеленая Миля», «Спеши любить», «Остров» — самые любимые. Посмотрите «Дневник памяти», «Полианна» — фильмы по мотивам книг Николаса Спаркса. Абсолютно все христианские добродетели и ценности там показаны: самопожертвование, доблесть, отвага, мужская дружба. Следующий фильм в киноклубе будет «Чудо на льду». Это о том, как тренер объединил команду и смог выиграть. А вообще мой любимый актер — Мэл Гибсон, в стольких хороших фильмах он снялся и сам снял. И Джулия Ормонд. Мне она запомнилась по фильму «Первый рыцарь» — такая красивая сказка, я ее еще в юношестве смотрел.

О мечтах

Александр Микушин. vk.com/asmikushin.

Вот бы с Мэлом Гибсоном встретиться, так о многом хочется поговорить. В Горно-Алтайск бы поехали. Совершили бы прогулку на вертолете над акваторией Телецкого озера. За его счет, правда. У меня столько денег нет. И еще я хочу побывать в Аризонском православном монастыре. Еще есть мечта сделать… это секрет фирмы. Но вы об этом еще услышите.

О ночных клубах и рокерах

Александр Микушин на концерте группы «25/17». vk.com/asmikushin.

В прошлом году был на концерте группы «25/17» (рэп-рок группа, известная остросоциальными текстами. — прим. ред.) в «Фараоне». Отлично провел время в ночном клубе. Ну, такая сейчас культура, нельзя это отрицать. В клубе строгие правила в одежде. Так что на всякий случай я под рясу берцы, черные джинсы и футболку надел. Охранник немного растерялся, конечно. Антон и Андрей — хорошие ребята, мы поговорили после концерта. Христианские мотивы подают деликатно, без нажима, без пропаганды. В текстах есть очень глубокие мысли: «Моя крепость — тело под моей одеждой.

Моя крепость — вера, любовь и надежда.

Да, я понимаю, что не понимаю многого

И на дороге к Богу не быстрее одноногого». Потом я еще был во Дворце спорта на концерте Валерия Кипелова. На самом пороге засомневался, стоит ли идти, что скажут: после «25/17» меня достаточно пообсуждали и поосуждали. Но пошел. Не танцевал, конечно, просто сидел и слушал. Хорошая музыка, гениальные тексты: о блокадном Ленинграде, о серпуховском сопротивлении, о гордыне, о свободе. Там много тем, на которыми стоит подумать.

О ценниках и торговле

Александр Микушин. vk.com/asmikushin.

Мне один человек — атеист, дай бог ему здоровья и счастья — прислал видео из программы «Большая разница». Это на каком-то интернет-форуме было. Ну, это когда грызутся, как собаки, знаете же. Я раньше в них тоже участвовал: очень развивает способность аргументированно спорить. Так вот, в этом видео поиздевались над тем, что священники берут деньги. После этого я дал зарок, что у меня никаких ценников больше не будет. Если я сейчас что-то освящаю, то плата только на ваше усмотрение. И у нас в университетской часовне святой Татьяны евангелия, молитвословы, акафисты в свободном доступе. Хотите — там почитайте, хотите — с собой возьмите. Свечи тоже бесплатно. Можете пожертвовать деньги, там есть ящик. Он, правда, неприметный.

О жадности

Как-то освящал санаторий — ушел в минус. Меня пельменями накормили и кружку чая налили. А, еще 100 рублей дали на такси! Можно сказать, развели на деньги. У меня только дорога туда-обратно 1400 рублей вышла. И да, как правило, чем богаче человек, тем жаднее. Признаю. Однажды надо было помощь оказать. Девчонка-санитарка принесла 2000 рублей. А те, кто побогаче, максимум 500 рублей давали. «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Господь наш Иисус Христос, как видите, — большой любитель контрастов.

О десятине

Про то, что десятую часть дохода надо отдавать церкви, богатым людям вообще нельзя говорить, сразу кричат: сектантство! Да не мне отдай, другим людям отдай, которые терпят нужду. Говорят: «Ну, надо же, чтобы помощь от души шла». Не надо от души: всегда жаба будет давить. А вот десятая часть — это уже конкретная цифра.

О покаянии

Александр Микушин. vk.com/asmikushin.

Надо, чтобы была хорошая — генеральная — исповедь. В своих грехах, не в чужих. Помолиться в храме, чтобы господь помог увидеть твои грехи. Вспомнить, когда за себя было стыдно, и ощутить растождествленность себя и тех минут. Сказать: «В этом не весь я, господи». Некоторые в церковь не ходят, даже «Отче наш» не знают. Говорят: «Я молюсь по-своему», «Бог у меня в душе» или «У меня своя связь с господом». Ага, связь. Ты что, архангел Михаил?

О словах и делах