Правительство Алтайского края начинает готовиться к паводку

В Алтайском крае уже началась подготовка к паводку. На эту тему в правительстве провели заседание рабочей группы.

Зампред правительства края Игорь Степаненко сообщил, что еще 20 января губернатор Виктор Томенко подписал распоряжение о подготовке территорий к возможным ЧС, связанным с весенне-летним половодьем и паводком.

Эксперты рабочей группы проанализировали текущую погодную ситуацию и решили, что она аналогична зиме 2016 — 2017 годов.

Пока специалисты собирают данные по нескольким факторам: объем снегозапасов, степень промерзания почвы, интенсивность сильных морозов, прогноз метеорологической обстановки.

Алтайский гидрометцентр ведет наблюдения по бассейнам рек Алей, Ануй, Бия, Бурла, Катунь, Чарыш, Чумыш, Обь.

За изменениями и динамикой снегозапасов Алтайского края и Республики Алтай следит центр космического мониторинга.

Решено продолжать мониторинг погоды и ее сопоставление с контрольными периодами года-аналога. На особом контроле будут находиться гидрологическая ситуация и размеры снегозапасов по бассейну реки Алей, а также ГТС Гилевского водохранилища.

В планах до 2025 года — расчистка русел рек в Краснощековском, Солонешенском, Советском и Смоленском районах, капитальный ремонт ГТС в Родинском и Тальменском районах, строительство объектов инженерной защиты от наводнений и береговой эрозии в пяти районах края (Бийский, Советский, Быстроистокский, Солонешенский и Краснощековский) и трех городах (Барнаул, Бийск, Яровое).