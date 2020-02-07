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Жизнь

Правительство Алтайского края начинает готовиться к паводку

В Алтайском крае уже началась подготовка к паводку. На эту тему в правительстве провели заседание рабочей группы.

Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район
Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район
Наш Бийск

Зампред правительства края Игорь Степаненко сообщил, что еще 20 января губернатор Виктор Томенко подписал распоряжение о подготовке территорий к возможным ЧС, связанным с весенне-летним половодьем и паводком.

Эксперты рабочей группы проанализировали текущую погодную ситуацию и решили, что она аналогична зиме 2016 — 2017 годов.

Пока специалисты собирают данные по нескольким факторам: объем снегозапасов, степень промерзания почвы, интенсивность сильных морозов, прогноз метеорологической обстановки.

Алтайский гидрометцентр ведет наблюдения по бассейнам рек Алей, Ануй, Бия, Бурла, Катунь, Чарыш, Чумыш, Обь.

За изменениями и динамикой снегозапасов Алтайского края и Республики Алтай следит центр космического мониторинга.

Решено продолжать мониторинг погоды и ее сопоставление с контрольными периодами года-аналога. На особом контроле будут находиться гидрологическая ситуация и размеры снегозапасов по бассейну реки Алей, а также ГТС Гилевского водохранилища.

В планах до 2025 года — расчистка русел рек в Краснощековском, Солонешенском, Советском и Смоленском районах, капитальный ремонт ГТС в Родинском и Тальменском районах, строительство объектов инженерной защиты от наводнений и береговой эрозии в пяти районах края (Бийский, Советский, Быстроистокский, Солонешенский и Краснощековский) и трех городах (Барнаул, Бийск, Яровое).

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