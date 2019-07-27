Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 июля 22°C

Правительство Алтайского края рассказало о стихийных пожарах в Сибири и метеоусловиях в регионе

Правительство Алтайского края распространило официальное сообщение о ситуации в регионе, сложившейся из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Сложившиеся метеоусловия назвали неблагоприятными.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Что делают чиновники

Проведены совещания:

  • по организации мониторинга за обстановкой,
  • по координации работы учреждений здравоохранения,
  • по доведению до граждан рекомендаций и правил поведения в условиях задымления,
  • по обеспечению безопасности жизнедеятельности,
  • по межведомственному взаимодействию федеральных, краевых и муниципальных служб.
Смог в Барнауле. Июль 2019.
Смог в Барнауле. Июль 2019.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В этой работе задействованы:

  • Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
  • Межрегиональное управление Росприроднадзора, Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю,
  • ГУ МЧС по краю,
  • Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае,
  • Министерство здравоохранения
  • Министерство природных ресурсов Алтайского края,
  • городские и районные коммунальные службы,
  • краевое управление печати и массовых коммуникаций.

Что происходит в атмосфере?

Превышения уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) продуктов горения в воздухе в этот период в крае не зафиксировано.

26 июля в отдельных районах Барнаула были выявлены незначительные превышения ПДК (допустимая 5 мг/м3, зафиксировано 5,6 мг/м3). По прогнозам синоптиков задымление воздуха, скорее всего, будет сохраняться еще несколько дней.

Смог в Барнауле. Июль 2019.
Смог в Барнауле. Июль 2019.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Как это отражается на гражданах?

По информации лечебных учреждений края, которая ежедневно поступает в Министерство здравоохранения, увеличение обращений к врачам не зафиксировано. Нет обращений, связанных с задымлением, и в службы в МЧС.

Что происходит с пожарами?

Правительства Красноярского края и Минприроды России (Рослесхоз) сообщают, что борьба с пожарами ведется на всех доступных для прохождения техники и людей территориях. Ситуация осложняется тем, что лес горит на труднодоступных и отдаленных территориях Красноярского края — Эвенкийском и Богучанском районах. Фактически пожар там носит характер стихийного бедствия.

Смог в Барнауле. Июль 2019.
Смог в Барнауле. Июль 2019.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Кто следит за ситуацией?

Ситуация в регионах Сибири, в том числе и в Алтайском крае, находится на постоянном контроле у Полномочного Представителя Президента РФ по Сибирскому федеральному округу С.И.Меняйло. В понедельник, 29 июля, в 8.30 утра он проведёт очередное видеоселекторное совещание с сибирскими губернаторами.

Уполномоченные органы власти всех уровней в Алтайском крае будут продолжать следить за ситуацией и регулярно информировать жителей региона через СМИ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость