Правительство Алтайского края рассказало о стихийных пожарах в Сибири и метеоусловиях в регионе

Правительство Алтайского края распространило официальное сообщение о ситуации в регионе, сложившейся из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Сложившиеся метеоусловия назвали неблагоприятными.

Что делают чиновники

Проведены совещания:

по организации мониторинга за обстановкой,

по координации работы учреждений здравоохранения,

по доведению до граждан рекомендаций и правил поведения в условиях задымления,

по обеспечению безопасности жизнедеятельности,

по межведомственному взаимодействию федеральных , краевых и муниципальных служб.

Смог в Барнауле. Июль 2019. Анна Зайкова , altapress.ru.

В этой работе задействованы:

Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,

Межрегиональное управление Росприроднадзора , Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю,

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, ГУ МЧС по краю,

Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны , чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае,

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае, Министерство здравоохранения

Министерство природных ресурсов Алтайского края,

городские и районные коммунальные службы,

краевое управление печати и массовых коммуникаций.

Что происходит в атмосфере?

Превышения уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) продуктов горения в воздухе в этот период в крае не зафиксировано.

26 июля в отдельных районах Барнаула были выявлены незначительные превышения ПДК (допустимая 5 мг/м3, зафиксировано 5,6 мг/м3). По прогнозам синоптиков задымление воздуха, скорее всего, будет сохраняться еще несколько дней.

Смог в Барнауле. Июль 2019. Анна Зайкова , altapress.ru.

Как это отражается на гражданах?

По информации лечебных учреждений края, которая ежедневно поступает в Министерство здравоохранения, увеличение обращений к врачам не зафиксировано. Нет обращений, связанных с задымлением, и в службы в МЧС.

Что происходит с пожарами?

Правительства Красноярского края и Минприроды России (Рослесхоз) сообщают, что борьба с пожарами ведется на всех доступных для прохождения техники и людей территориях. Ситуация осложняется тем, что лес горит на труднодоступных и отдаленных территориях Красноярского края — Эвенкийском и Богучанском районах. Фактически пожар там носит характер стихийного бедствия.

Смог в Барнауле. Июль 2019. Анна Зайкова , altapress.ru.

Кто следит за ситуацией?

Ситуация в регионах Сибири, в том числе и в Алтайском крае, находится на постоянном контроле у Полномочного Представителя Президента РФ по Сибирскому федеральному округу С.И.Меняйло. В понедельник, 29 июля, в 8.30 утра он проведёт очередное видеоселекторное совещание с сибирскими губернаторами.



Уполномоченные органы власти всех уровней в Алтайском крае будут продолжать следить за ситуацией и регулярно информировать жителей региона через СМИ.