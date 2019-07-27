Правительство Алтайского края рассказало о стихийных пожарах в Сибири и метеоусловиях в регионе

Что делают чиновники
Проведены совещания:
- по организации мониторинга за обстановкой,
- по координации работы учреждений здравоохранения,
- по доведению до граждан рекомендаций и правил поведения в условиях задымления,
- по обеспечению безопасности жизнедеятельности,
- по межведомственному взаимодействию федеральных, краевых и муниципальных служб.
В этой работе задействованы:
- Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
- Межрегиональное управление Росприроднадзора, Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю,
- ГУ МЧС по краю,
- Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае,
- Министерство здравоохранения
- Министерство природных ресурсов Алтайского края,
- городские и районные коммунальные службы,
- краевое управление печати и массовых коммуникаций.
Что происходит в атмосфере?
Превышения уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) продуктов горения в воздухе в этот период в крае не зафиксировано.
26 июля в отдельных районах Барнаула были выявлены незначительные превышения ПДК (допустимая 5 мг/м3, зафиксировано 5,6 мг/м3). По прогнозам синоптиков задымление воздуха, скорее всего, будет сохраняться еще несколько дней.
Как это отражается на гражданах?
По информации лечебных учреждений края, которая ежедневно поступает в Министерство здравоохранения, увеличение обращений к врачам не зафиксировано. Нет обращений, связанных с задымлением, и в службы в МЧС.
Что происходит с пожарами?
Правительства Красноярского края и Минприроды России (Рослесхоз) сообщают, что борьба с пожарами ведется на всех доступных для прохождения техники и людей территориях. Ситуация осложняется тем, что лес горит на труднодоступных и отдаленных территориях Красноярского края — Эвенкийском и Богучанском районах. Фактически пожар там носит характер стихийного бедствия.
Кто следит за ситуацией?
Ситуация в регионах Сибири, в том числе и в Алтайском крае, находится на постоянном контроле у Полномочного Представителя Президента РФ по Сибирскому федеральному округу С.И.Меняйло. В понедельник, 29 июля, в 8.30 утра он проведёт очередное видеоселекторное совещание с сибирскими губернаторами.
Уполномоченные органы власти всех уровней в Алтайском крае будут продолжать следить за ситуацией и регулярно информировать жителей региона через СМИ.