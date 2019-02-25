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Жизнь

Правительство изменит порядок индексации пенсий

Правительство изменит механизм индексации пенсий после жалоб россиян, которые не получили обещанной индексации. Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в программе «Москва. Кремль. Путин».

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0

«Мы стали после повышения пенсий с 1 января получать письма от граждан — и президент эти же письма получал — по поводу того, что обещали индексацию пенсий, но многие не получили обещанного», — приводит ее слова «Интерфакс». Голикова пояснила, что это было связано с ограничением законодательства, согласно которому «ниже прожиточного минимума нельзя платить».

добавила, что будет сделан пересчет пенсий, но для каждого он будет индивидуальным. Она пояснила, что в пересчет войдет индексация пенсий с 1 января, а также индексация ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 1 февраля, если пенсионеры получали ниже прожиточного минимума.

Президент Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию заявил, что индексация пенсий с 1 января на 7,5% привела к тому, что доходы пенсионеров оказались выше прожиточного минимума пенсионера. Из-за этого многим гражданам перестали выплачивать социальные доплаты, отмечает РБК.

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