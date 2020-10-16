Правительство Мишустина прогнозирует значительную убыль населения России

К 2030 году население России уменьшится еще на 1,2 млн человек. Такой прогноз дали в правительство, скорректировав Единый план достижение национальных целей, пишет газета «Известия».

В начальной версии плана убыль населения не была такой страшной — всего 158 тыс. человек. Теперь же прогноз ухудшился почти в 10 раз. По итогам 2020 года россиян станет меньше на 352,5 тыс. человек, отмечают в кабмине Михаила Мишустина.

Примечательно, что ранее в правительстве прогнозировали рост населения страны, начиная с 2022 года. Ключевым фактором, повлиявшим на изменение прогноза, стало распространение новой коронавирусной инфекции. От нее в этом году скончались 23,5 тыс. россиян.

Также прогноз скорректирован из-за того, что правительству стимулирующими мерами не удалось добиться положительных результатов в показателе рождаемости. Многодетность по-прежнему не прельщает россиян.

Напомним, что в 2018 году майскими указами президента России Владимира Путина были сформулированы 5 национальных целей: