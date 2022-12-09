9 декабря
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Жизнь

Правительство не поддержало законопроект о выплате 13-й пенсии

Правительство не поддержало законопроект о выплате 13-й пенсии по старости в декабре, следует из информации в думской электронной базе.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Законопроект получил отрицательный отзыв российского правительства.

«Предоставление права на дополнительную страховую пенсию предполагает ее установление за тот же страховой стаж, с учетом которого назначена страховая пенсия по старости», — говорится в документе.

Отмечается, что это противоречит закону РФ.

Напомним, законопроект о выплате дополнительной 13-й пенсии внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».

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