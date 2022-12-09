Правительство не поддержало законопроект о выплате 13-й пенсии

Законопроект получил отрицательный отзыв российского правительства.
«Предоставление права на дополнительную страховую пенсию предполагает ее установление за тот же страховой стаж, с учетом которого назначена страховая пенсия по старости», — говорится в документе.
Отмечается, что это противоречит закону РФ.
Напомним, законопроект о выплате дополнительной 13-й пенсии внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».
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