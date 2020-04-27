Правительство предлагает строить в лесах, чтобы «эффективно использовать территории»

Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии. В первом чтении документ приняли 5 декабря 2019 года.
По словам замминистра природных ресурсов и экологии, главы Рослесхоза Сергея Аноприенко, сейчас лесное законодательство содержит лишь фрагментарное правовое регулирование по строительству в лесах.
По мнению чиновника, это не способствует эффективному использованию территорий и снижает инвестиционную привлекательность лесной отрасли.
Законопроект позволит упорядочить правила размещения капитальных и некапитальных объектов в лесах.
Глава комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев подчеркнул, что законопроект исключительно важен.
«В советские времена, когда не было ограничений по строительству в лесу, было построено огромное количество детских лагерей, санаториев, домов отдыха на землях лесного фонда», — пояснил депутат.