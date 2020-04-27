Правительство предлагает строить в лесах, чтобы «эффективно использовать территории»

На территории лесов могут разрешить строить социальные и рекреационные объекты, пишет « Парламентская газета » со ссылкой на инициативу правительства России.

Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии. В первом чтении документ приняли 5 декабря 2019 года.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии, главы Рослесхоза Сергея Аноприенко, сейчас лесное законодательство содержит лишь фрагментарное правовое регулирование по строительству в лесах.

По мнению чиновника, это не способствует эффективному использованию территорий и снижает инвестиционную привлекательность лесной отрасли.

Законопроект позволит упорядочить правила размещения капитальных и некапитальных объектов в лесах.

Глава комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев подчеркнул, что законопроект исключительно важен.