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Жизнь

Правительство предлагает строить в лесах, чтобы «эффективно использовать территории»

На территории лесов могут разрешить строить социальные и рекреационные объекты, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на инициативу правительства России.

Лес. Ель
Лес. Ель
СС0

Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии. В первом чтении документ приняли 5 декабря 2019 года.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии, главы Рослесхоза Сергея Аноприенко, сейчас лесное законодательство содержит лишь фрагментарное правовое регулирование по строительству в лесах.

По мнению чиновника, это не способствует эффективному использованию территорий и снижает инвестиционную привлекательность лесной отрасли.

Законопроект позволит упорядочить правила размещения капитальных и некапитальных объектов в лесах.

Глава комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев подчеркнул, что законопроект исключительно важен.

«В советские времена, когда не было ограничений по строительству в лесу, было построено огромное количество детских лагерей, санаториев, домов отдыха на землях лесного фонда», — пояснил депутат.

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