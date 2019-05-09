Правительство РФ создаст условия для повышения рождаемости

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план, который позволит обеспечить рост численности населения и увеличит продолжительность жизни россиян до 80 лет к 2030 году. Для этого предстоит увеличить благосостояние семей с детьми, позаботится о здоровье граждан, пишет ТАСС .

Численность населения России падает: по данным Росстата в 2018 году на 86,7 тысяч человек к итогам 2017-го. В план по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года включено шесть нацпроектов и восьми государственных программ, которые должны исправить ситуацию.

В них говорится, что необходимо создать условия труда родителей с малолетними детьми. Повысить доступность жилья, в том числе за счет субсидирования процентной ставки по ипотеке, предоставления земельных участков под дома при рождении третьего и последующего ребенка. Совершенствование механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Правительство планирует, что в России будет повышаться доступность и качество бесплатной медпомощи женщинам в период беременности и родов, их новорожденным детям. Для этого предстоит укрепить материально-техническую базу и кадровый состав службы материнства и детства.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется увеличить до 70% охват россиян профилактическими медицинскими осмотрами. Также должны создаваться условия для приверженности россиян здоровому образу жизни, снижения потребления табака и алкоголя и развития инфраструктуры общественного здоровья.

Факт

На реализацию нацпроектов, которые озвучил в 2018 году президент Владимир Путин планируется направить 25,7 трлн рублей.