Правительство РФ утвердило план по борьбе с омикроном

Руководители регионов председатель правительства Михаила Мишустина поручил обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.
План состоит из нескольких основных блоков: готовность инфраструктуры здравоохранения, объемы тестирования, контроль за соблюдением санитарных требований, деятельность кол-центров и так далее.
В частности, губернаторам нужно подготовить медицинские учреждения и службы скорой помощи, горячие линии, привлечь студентов, волонтеров и активизировать взаимодействие с людьми старшего возраста.
«Нужно сделать все возможное для защиты наших людей», — заявил Мишустин.
Еще одно поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований. Провести проверку цен поручили Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения — 1 февраля.