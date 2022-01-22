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Жизнь

Правительство РФ утвердило план по борьбе с омикроном

Правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы со штаммом коронавируса «омикрон», сообщила пресс-служба кабинета министров.

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
CС0

Руководители регионов председатель правительства Михаила Мишустина поручил обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

План состоит из нескольких основных блоков: готовность инфраструктуры здравоохранения, объемы тестирования, контроль за соблюдением санитарных требований, деятельность кол-центров и так далее.

В частности, губернаторам нужно подготовить медицинские учреждения и службы скорой помощи, горячие линии, привлечь студентов, волонтеров и активизировать взаимодействие с людьми старшего возраста.

«Нужно сделать все возможное для защиты наших людей», — заявил Мишустин.

Еще одно поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований. Провести проверку цен поручили Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения — 1 февраля.

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