Правительство РФ утвердило план по борьбе с омикроном

Правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы со штаммом коронавируса «омикрон», сообщила пресс-служба кабинета министров.

Руководители регионов председатель правительства Михаила Мишустина поручил обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

План состоит из нескольких основных блоков: готовность инфраструктуры здравоохранения, объемы тестирования, контроль за соблюдением санитарных требований, деятельность кол-центров и так далее.

В частности, губернаторам нужно подготовить медицинские учреждения и службы скорой помощи, горячие линии, привлечь студентов, волонтеров и активизировать взаимодействие с людьми старшего возраста.

«Нужно сделать все возможное для защиты наших людей», — заявил Мишустин.

Еще одно поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований. Провести проверку цен поручили Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения — 1 февраля.