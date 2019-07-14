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Жизнь

Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о переносе выходных дней в 2020 году, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года.
Михаил Хаустов

Из документа следует, что в 2020 году выходные дни 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье и совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесут на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник).

Учитывая перенос, на следующий год график праздничных дней для жителей России будет таким: с 1 по 8 января; с 22 по 24 февраля; с 7 по 9 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая; с 12 по 14 июня; 4 ноября.

Всего в 2020 году предполагается 248 рабочих и 118 выходных дней, отмечает RT. Напомним, в 2019 утвердили 247 рабочих дней (шесть из которых — укороченные) и 118 выходных и праздников. Самыми длинными из них были новогодние каникулы — жители России отдыхали 10 дней, с 30 декабря по 8 января.

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