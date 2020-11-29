Правительство выделили почти 1,5 млрд рублей на медицинский транспорт для сел

Ранее планировалось выделить деньги в 2021 году, но из-за пандемии закупку ускорили.
«Почти полтора миллиарда рублей будет направлено на закупку автотранспорта для медицинских учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах России. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Деньги будут направлены из резервного фонда правительства, они помогут регионам приобрести 2 тыс. автомобилей. Купленный транспорт будут использовать для выезда врачей на дом, транспортировки пациентов в больницы и для доставки лекарств для жителей отдалённых населённых пунктов.