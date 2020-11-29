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Жизнь

Правительство выделили почти 1,5 млрд рублей на медицинский транспорт для сел

Правительство РФ выделило более 1,5 миллиарда рублей на закупку медицинского транспорта для сельской местности, сообщают РИА Новости.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Ранее планировалось выделить деньги в 2021 году, но из-за пандемии закупку ускорили.

«Почти полтора миллиарда рублей будет направлено на закупку автотранспорта для медицинских учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах России. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Деньги будут направлены из резервного фонда правительства, они помогут регионам приобрести 2 тыс. автомобилей. Купленный транспорт будут использовать для выезда врачей на дом, транспортировки пациентов в больницы и для доставки лекарств для жителей отдалённых населённых пунктов.

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