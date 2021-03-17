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Жизнь

Правительству предложили ввести новую категорию льготников

Общественная палата Ленобласти просит ввести новую категорию льготников — «ликвидаторы пандемии коронавируса».

Коронавирус. Врачи.
Коронавирус. Врачи.
CC0

Соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину направил зампред палаты Владимир Петров, сообщает РИА Новости.

Предложено включить в эту группу различных специалистов — врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб, принимавших активное участие в борьбе с ковидом.

Эти люди могли бы иметь право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и иные дополнительные социальные гарантии, пишет bfm.ru. Льготы предложены наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

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