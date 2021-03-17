Правительству предложили ввести новую категорию льготников

Соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину направил зампред палаты Владимир Петров, сообщает РИА Новости.
Предложено включить в эту группу различных специалистов — врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб, принимавших активное участие в борьбе с ковидом.
Эти люди могли бы иметь право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и иные дополнительные социальные гарантии, пишет bfm.ru. Льготы предложены наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.