Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 марта 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

«Правомерное отношение»: инспектор Росгвардии рассказывала о работе, пока коллеги избивали манекен за ее спиной

ГТРК «Марий Эл» показала сюжет о Алие Кленчивой, инспекторе лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Видео вскоре пришлось удалить с сайта телерадиокомпании.

Сюжет о Росгвардии.
Сюжет о Росгвардии.
Скриншот видео ГТРК «Марий Эл» .

«Ей хотелось работать с людьми», — рассказывал закадровый голос. В следующей склейке сотрудница сама начала говорить о своей работе, пока коллеги за ее спиной били дубинками манекен.

«Росгвардия — ну это была моя детская мечта какая-то, которая осуществилась на сегодняшний момент. Я здесь работаю уже на протяжении 10 лет. Каких-то определенных целей, конечно, не было, но это полиция. Это всегда был закон, порядок, правомерное отношение к людям… Работа с людьми!», — рассказывала Кленчива.

Сюжет удалили, но интернет помнит все:

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость