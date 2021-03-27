«Правомерное отношение»: инспектор Росгвардии рассказывала о работе, пока коллеги избивали манекен за ее спиной

«Ей хотелось работать с людьми», — рассказывал закадровый голос. В следующей склейке сотрудница сама начала говорить о своей работе, пока коллеги за ее спиной били дубинками манекен.

«Росгвардия — ну это была моя детская мечта какая-то, которая осуществилась на сегодняшний момент. Я здесь работаю уже на протяжении 10 лет. Каких-то определенных целей, конечно, не было, но это полиция. Это всегда был закон, порядок, правомерное отношение к людям… Работа с людьми!», — рассказывала Кленчива.