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14 августа 24°C

Правозащитники подозревают в халатности «дорожного» чиновника мэрии Барнаула

Активисты «Гражданского патруля» готовятся обратиться в прокуратуру из-за жалоб барнаульцев на работу общественного транспорта. Общественники выяснили, что на маршруты выходит в разы меньше автобусов, чем нужно. Это, по мнению активистов, может говорить о халатном исполнении обязанностей главой дорожного комитета мэрии.

Автобус №24.
Автобус №24.
Михаил Хаустов

Речь идет о трех маршрутах: № 1, 10 и 24. Автобусы ходят с опозданием до часа. Пассажиры вынуждены пересаживаться на маршрутки и добираться до мест назначения с пересадками.

По наблюдению правозащитника, на маршруте № 1 вместо положенных 16 работают только два автобуса, на 24-ом должно быть 15 автобусов средней вместимости, а работает только восемь маломестных. Аналогичная ситуация на маршруте № 10, где вместо 16 на линию выходит от четырех до шести машин.

«Длительные нарушения в работе общественного транспорта могут свидетельствовать о халатном исполнении обязанностей главой комитета по дорожному хозяйству города (эту должность занимает 31-летний Антон Шеломенцев, — прим. ред), на которого возложены полномочия по организации регулярных перевозок и контроль за соблюдением реестра перевозок», — отмечают общественники.

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