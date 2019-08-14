Правозащитники подозревают в халатности «дорожного» чиновника мэрии Барнаула

Речь идет о трех маршрутах: № 1, 10 и 24. Автобусы ходят с опозданием до часа. Пассажиры вынуждены пересаживаться на маршрутки и добираться до мест назначения с пересадками.
По наблюдению правозащитника, на маршруте № 1 вместо положенных 16 работают только два автобуса, на 24-ом должно быть 15 автобусов средней вместимости, а работает только восемь маломестных. Аналогичная ситуация на маршруте № 10, где вместо 16 на линию выходит от четырех до шести машин.
«Длительные нарушения в работе общественного транспорта могут свидетельствовать о халатном исполнении обязанностей главой комитета по дорожному хозяйству города (эту должность занимает 31-летний Антон Шеломенцев, — прим. ред), на которого возложены полномочия по организации регулярных перевозок и контроль за соблюдением реестра перевозок», — отмечают общественники.