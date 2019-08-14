Правозащитники подозревают в халатности «дорожного» чиновника мэрии Барнаула

Активисты «Гражданского патруля» готовятся обратиться в прокуратуру из-за жалоб барнаульцев на работу общественного транспорта. Общественники выяснили, что на маршруты выходит в разы меньше автобусов, чем нужно. Это, по мнению активистов, может говорить о халатном исполнении обязанностей главой дорожного комитета мэрии.

Речь идет о трех маршрутах: № 1, 10 и 24. Автобусы ходят с опозданием до часа. Пассажиры вынуждены пересаживаться на маршрутки и добираться до мест назначения с пересадками.

По наблюдению правозащитника, на маршруте № 1 вместо положенных 16 работают только два автобуса, на 24-ом должно быть 15 автобусов средней вместимости, а работает только восемь маломестных. Аналогичная ситуация на маршруте № 10, где вместо 16 на линию выходит от четырех до шести машин.