17 апреля
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Жизнь

Стало известно, как украсят Барнаул ко Дню Победы

Власти города рассказали о том, как украсят Барнаул к 78-летию Победы. В число украшений войдут 16 эскизов новых праздничных плакатов.

День Победы. Георгиевская лента.
День Победы. Георгиевская лента.
CC0

Новые плакаты

Город украсят 16 новых праздничных плакатов. Эскизы изготовили по заказу комитета по строительству, архитектуре и развитию города.

Тематика серии праздничных баннеров — важнейшие стратегические события Великой Отечественной войны, которые проходили 80 лет назад, в 1943 году.

В число сюжетов для плакатов вошли операция «Искра» (прорыв блокады Ленинграда) и операция «Кольцо» (Сталинградская битва), Курская битва, первый салют Победы в честь освобождения Орла и Белгорода, освобождение Донбасса, битва за Днепр и другие.

Как будут размещать плакаты?

Плакаты будут размещены по всему Барнаулу. Для этого власти города планируют использовать не менее 100 рекламных конструкций, в том числе электронные экраны.

Также эскизы могут использовать предприятия и организации для оформления зданий и территорий.

День Победы в Барнауле. 2019 год.
День Победы в Барнауле. 2019 год.
Анна Зайкова, altapress.ru.

А флажки будут?

Конечно будут. Яркие конструкции из флагов разместят на площадях Советов, Победы, Сахарова, Баварина, Октября, на улице Мало-Тобольской.

К празднику Победы оформят основные проспекты, въездные магистрали по Павловскому, Змеиногорскому, Правобережному трактам, территории в районе аэропорта и железнодорожного вокзала, транспортные развязки Барнаула.

Дополнительно город украсят виньетками и световой иллюминацией.

День Победы в Барнауле. 2019 год.
День Победы в Барнауле. 2019 год.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Когда начнут украшать город?

Ориентировочно город начнут украшать до 27 апреля.

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