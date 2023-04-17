Стало известно, как украсят Барнаул ко Дню Победы

Власти города рассказали о том, как украсят Барнаул к 78-летию Победы. В число украшений войдут 16 эскизов новых праздничных плакатов.

Новые плакаты

Город украсят 16 новых праздничных плакатов. Эскизы изготовили по заказу комитета по строительству, архитектуре и развитию города.

Тематика серии праздничных баннеров — важнейшие стратегические события Великой Отечественной войны, которые проходили 80 лет назад, в 1943 году.

В число сюжетов для плакатов вошли операция «Искра» (прорыв блокады Ленинграда) и операция «Кольцо» (Сталинградская битва), Курская битва, первый салют Победы в честь освобождения Орла и Белгорода, освобождение Донбасса, битва за Днепр и другие.

Как будут размещать плакаты?

Плакаты будут размещены по всему Барнаулу. Для этого власти города планируют использовать не менее 100 рекламных конструкций, в том числе электронные экраны.

Также эскизы могут использовать предприятия и организации для оформления зданий и территорий.

День Победы в Барнауле. 2019 год. Анна Зайкова , altapress.ru.

А флажки будут?

Конечно будут. Яркие конструкции из флагов разместят на площадях Советов, Победы, Сахарова, Баварина, Октября, на улице Мало-Тобольской.

К празднику Победы оформят основные проспекты, въездные магистрали по Павловскому, Змеиногорскому, Правобережному трактам, территории в районе аэропорта и железнодорожного вокзала, транспортные развязки Барнаула.

Дополнительно город украсят виньетками и световой иллюминацией.

День Победы в Барнауле. 2019 год. Анна Зайкова , altapress.ru.

Когда начнут украшать город?

Ориентировочно город начнут украшать до 27 апреля.