Стало известно, как украсят Барнаул ко Дню Победы

Новые плакаты
Город украсят 16 новых праздничных плакатов. Эскизы изготовили по заказу комитета по строительству, архитектуре и развитию города.
Тематика серии праздничных баннеров — важнейшие стратегические события Великой Отечественной войны, которые проходили 80 лет назад, в 1943 году.
В число сюжетов для плакатов вошли операция «Искра» (прорыв блокады Ленинграда) и операция «Кольцо» (Сталинградская битва), Курская битва, первый салют Победы в честь освобождения Орла и Белгорода, освобождение Донбасса, битва за Днепр и другие.
Как будут размещать плакаты?
Плакаты будут размещены по всему Барнаулу. Для этого власти города планируют использовать не менее 100 рекламных конструкций, в том числе электронные экраны.
Также эскизы могут использовать предприятия и организации для оформления зданий и территорий.
А флажки будут?
Конечно будут. Яркие конструкции из флагов разместят на площадях Советов, Победы, Сахарова, Баварина, Октября, на улице Мало-Тобольской.
К празднику Победы оформят основные проспекты, въездные магистрали по Павловскому, Змеиногорскому, Правобережному трактам, территории в районе аэропорта и железнодорожного вокзала, транспортные развязки Барнаула.
Дополнительно город украсят виньетками и световой иллюминацией.
Когда начнут украшать город?
Ориентировочно город начнут украшать до 27 апреля.