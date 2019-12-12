Праздничное открытие снежного городка на Эко Ярмарке

Уже в эту субботу, 14 декабря, мы приглашаем всех на главную парковку Эко Ярмарки, где в 15−00 пройдет Праздничное открытие СНЕЖНОГО ГОРОДКА!
Для всех гостей развлекательная программа: веселые игры и конкурсы с призами, выступление артистов, флэшмоб Дедов Морозов и Снегурочек. Главным украшением станет НАСТОЯЩАЯ 12-ти метровая ЕЛКА, украшенная красивейшими гирляндами и фигурами.
- *ПРИЗОВОЙ ФОНД подарков на общую сумму в 100 000 рублей мы раздадим победителям! Нужно будет лишь вдоволь отдохнуть и участвовать в конкурсах!
- А также подарим незабываемые эмоции от катания и фотографий с чудесными маламутами, хасками и пони!
- Генеральный партнер события Компания БОЧКАРИ порадуют гостей чаем разных сортов, блинами, пирогами и согревающим новогодним Глинтвейном!
- Партнер мероприятия Автоцентр АНТ, единственный официальный дилер Mitsubishi Motors в Алтайском крае приглашает всех поклонников марки MITSUBISHI провести чудесный семейный день на Открытии Снежного городка!
- Для гостей праздника — экспозиция новых автомобилей Mitsubishi, городской тест-драйв, интерактивная детская зона с аниматорами, вкусный зимний горячий старорусский напиток, а также подарки от Автоцентра АНТ.
Особое внимание мы решили уделить нашим дорогим ребятишкам!
- И именно для них будет организована теплая детская зона на Зеленом входе, где пройдет ВАУ-ШОУ ТРАНСФОРМЕРОВ КИБЕРТРОН от нашего партнера.
- Будет организован интереснейший мастер-класс по созданию новогодней игрушки от партнера «ЛЕРУА МЕРЛЕН»
- А Пироговая «МАМА ИСПЕКЛА» накормит всех БЕСПЛАТНО свежей выпечкой и угостит горячим чаем!
Встречаемся 14 декабря в 15−00 на Эко Ярмарке (главная парковка на красном входе по адресу ул. Взлетная 2 К)
СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК будет радовать жителей Индустриального района и г. Барнаула всю зиму! Будет по-домашнему уютно и празднично!
Телефон для связи: +7 (3852) 55 67 55
Сайт: eko-22.ru
*призовой фонд на весь день, для участников конкурсов мероприятия.