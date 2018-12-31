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Жизнь
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Праздник Девятнадцатого дня месяца Шараф. Что это такое и в чем суть религии бахаи

31 декабря 2018 по календарю бахаи (в нем 19 месяцев по 19 дней) начинается месяц Шараф, что в переводе с арабского означает «честь». В первый день Шарафф верующие отмечают праздник Девятнадцатого дня месяца. В чем суть этого запутанного праздника и чему учит религия бахаи — в материале altapress.ru.

Религия Бахаи. Храм Лотоса
Религия Бахаи. Храм Лотоса
СС0

Что за календарь бахаи?

  • День — это период времени между следующими друг за другом заходами солнца.
  • Календарь основывается на солнечном годе в 365 дней, 5 часов и 50 добавочных минут.
  • Год состоит из 19 месяцев по 19 дней. Всего — 361 день.
  • Кроме этих месяцев, каждый год в календаре есть 4 или 5 «добавочных» дней.
  • Месяца называются по имени атрибутов Бога — «Величие», «Совершенство», «Воля», «Честь», или свойств человека — «Речь», «Вопросы», и прочие.
Всемирный центр бахаи
Всемирный центр бахаи
СС0

Что такое праздник Девятнадцатого дня месяца?

Верующие отмечают начало месяца Праздником Девятнадцатого дня. Каждый такой праздник назвали по имени начинающегося месяца.

Каждый праздник состоит их трех частей и отмечается всей общиной. Первая часть — духовная, в это время верующие молятся. Вторая отведена административным вопросам. Заключительная часть посвящена общению, играм, выступлениям и угощениям.

Всемирный центр бахаи
Всемирный центр бахаи
СС0

В чем суть религии бахаи?

Бахаи — монотеистическая религия, которая зародилась в середине XIX века в Персии. Главные темы учения — единство Бога, единство религий и единство человечества.

Основатель религии бахаи — Бахаулла — почитается как последний в ряду «явлений Бога». В него включают Авраама, Моисея, Будду, Заратустру, Кришну, Иисуса Христа, Мухаммеда. Бахаи верят, что существует одна вера в Бога, и все Посланники Бога раскрывали её сущность.

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