Праздник Девятнадцатого дня месяца Шараф. Что это такое и в чем суть религии бахаи

Что за календарь бахаи?
- День — это период времени между следующими друг за другом заходами солнца.
- Календарь основывается на солнечном годе в 365 дней, 5 часов и 50 добавочных минут.
- Год состоит из 19 месяцев по 19 дней. Всего — 361 день.
- Кроме этих месяцев, каждый год в календаре есть 4 или 5 «добавочных» дней.
- Месяца называются по имени атрибутов Бога — «Величие», «Совершенство», «Воля», «Честь», или свойств человека — «Речь», «Вопросы», и прочие.
Что такое праздник Девятнадцатого дня месяца?
Верующие отмечают начало месяца Праздником Девятнадцатого дня. Каждый такой праздник назвали по имени начинающегося месяца.
Каждый праздник состоит их трех частей и отмечается всей общиной. Первая часть — духовная, в это время верующие молятся. Вторая отведена административным вопросам. Заключительная часть посвящена общению, играм, выступлениям и угощениям.
В чем суть религии бахаи?
Бахаи — монотеистическая религия, которая зародилась в середине XIX века в Персии. Главные темы учения — единство Бога, единство религий и единство человечества.
Основатель религии бахаи — Бахаулла — почитается как последний в ряду «явлений Бога». В него включают Авраама, Моисея, Будду, Заратустру, Кришну, Иисуса Христа, Мухаммеда. Бахаи верят, что существует одна вера в Бога, и все Посланники Бога раскрывали её сущность.
Источники
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Праздник Девятнадцатого дня месяца Шараф (hollydays.ru)
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Бахаи (wiki)
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Праздники бахаи (calend.ru)