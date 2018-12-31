Праздник Девятнадцатого дня месяца Шараф. Что это такое и в чем суть религии бахаи

31 декабря 2018 по календарю бахаи (в нем 19 месяцев по 19 дней) начинается месяц Шараф, что в переводе с арабского означает «честь». В первый день Шарафф верующие отмечают праздник Девятнадцатого дня месяца. В чем суть этого запутанного праздника и чему учит религия бахаи — в материале altapress.ru.