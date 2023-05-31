Праздник для малышей и взрослых. Куда сходить в День защиты детей в Барнауле

В День защиты детей праздничные мероприятия пройдут во всех районах Барнаула. Большую программу "Барнаул - город для детей" предлагает парк "Арлекино".
Организаторы подготовили для детей тематические фотозоны, выставки, игровые программы, шоу и мастер-классы.
В парке "Солнечный ветер" барнаульцев приглашают на праздник «Улыбнись, планета! В объективе – лето!».
Спеть знакомые песни можно на хоровом форме «Барнаульский камертон», который пройдет на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской. Перед горожанами выступят академический хор им. А.Б. Тарнецкого, барнаульский детский хор, сводный детский хор и барнаульский духовой оркестр.
Барнаульский зоопарк приглашает юных горожан и их родителей на праздничную программу «Пусть всегда будет детство!».
Маленьким барнаульцам проведут экскурсию "Беби бум 2023", где покажут недавно родившихся малышей. А также устроят детское караоке.
Погрузиться в удивительный мир космоса зовет барнаульский планетарий. Они подготовили игровую программу «Звездное детство: праздник со Звездочетом» на уличной площадке перед культурным центром (проспект Ленина, 19).
Конечно! Организаторы в парке "Арлекино" проведут семейную эстафету, «Веселые старты» и народные игры для всех желающих. Также здесь устроят танцевальный флешмоб и творческие мастер-классы, фотосессию с элементами театрального реквизита, представят конструкторскую мастерскую и игротеку.
Проверить свою силу и ловкость можно в спортивно-игровой программе «Смелые и умелые». Она пройдет на площади им В.М. Шукшина (пересечение ул. Юрина и Шукшина).
На память о празднике можно создать сувенир собственными руками на мастер-классах в парке "Арлекино". Детям предложат создать игрушку-антистресс, расписать деревянную фигурку или создать ее из гипса.
Представители АНО «Караван надежды» проведут мастер-класс по изготовлению свечи из вощины. А на площадке центра «Потенциал» можно создать традиционную куклу-потешку Петрушку.
В парке "Арлекино" родители смогут получить консультацию педагога-психолога и учителя-логопеда на площадке центра "Потенциал". А волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» проведут обучающий квест для детей и их родителей по безопасности.
Также для гостей состоится презентация общественных организаций, учреждений дополнительного образования и социального обслуживания.