Праздник для малышей и взрослых. Куда сходить в День защиты детей в Барнауле

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Будут ли спортивные игры?

Конечно! Организаторы в парке "Арлекино" проведут семейную эстафету, «Веселые старты» и народные игры для всех желающих. Также здесь устроят танцевальный флешмоб и творческие мастер-классы, фотосессию с элементами театрального реквизита, представят конструкторскую мастерскую и игротеку.

Проверить свою силу и ловкость можно в спортивно-игровой программе «Смелые и умелые». Она пройдет на площади им В.М. Шукшина (пересечение ул. Юрина и Шукшина).