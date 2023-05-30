30 мая
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Жизнь

Стало известно, когда россияне смогут вдоволь отдохнуть на длинных выходных

Россияне вновь смогут хорошенько отдохнуть на ближайших длинных выходных. Когда они будут - рассказывает altapress.ru.

Пляж. Лето. Бассейн.
Пляж. Лето. Бассейн.
СС0

Длинные выходные продлятся три дня - с 10 по 12 июня. Они будут связаны с празднованием Дня России.

Далее со вторника, 13 июня, начинается короткая рабочая неделя, которая продлится всего четыре дня.

Предшествующий праздникам рабочий день - 9 июня - не будет сокращенным. В 2023 году сократили всего три рабочих дня - 22 февраля, 7 марта и 3 ноября.

День России называют самым молодым праздником. Его история насчитывает чуть более трех десятков лет.

Ранее стало известно, когда состоится Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

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