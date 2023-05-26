26 мая
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Жизнь

День предпринимателя - 26 мая. Радостные поздравления в прозе, стихах и смс

День российского предпринимателя отмечают 26 мая. Он был учрежден президентом РФ в честь дня подписания закона «О кооперативах», разрешающий предпринимательскую деятельность в 1987 году. Altapress.ru подготовил приятные поздравления в прозе, стихах и смс.

Бизнесмен.
Бизнесмен.
СС0

Поздравления с Днем предпринимателя в прозе

С Днем предпринимателя! Желаем верных, надежных партнеров, лояльных клиентов и добросовестных сотрудников. Пусть налоги будут умеренными, а доход — стабильно высоким.

Поздравляю с Днем предпринимателя! Удачи, успехов, продолжайте с той же смелостью и решимостью строить свое будущее. И в каждой новой деловой игре всегда оставайтесь победителем, не лучшим, так доминирующим. С праздником!

С днем предпринимателя тебя, дорогой друг! Я знаю, сколько сил было вложено в твое дело, так пусть оно приносит тебе удовольствие и хороший доход. Никогда не сдавайся, развивайся и у тебя точно все получится!

Бизнесмен. Менеджер.
Бизнесмен. Менеджер.
СС0

Поздравления с Днем предпринимателя в стихах

Ты предприниматель славный.
Время праздник отмечать,
Я желаю тебе прибыль
Непременно получать.

Бизнес пусть идет отлично,
Спорятся пускай дела,
Я желаю, чтоб фортуна
Под свое крыло взяла.

Сделок — только лишь успешных,
Конкурентов — безобидных,
Ярких и красивых взлетов
И побед весомых, видных.

В предпринимательской среде
Ты словно рыба в океане —
Отыщешь верный ход везде,
Где остальным проблемно станет.

Есть жилка, стойкость и задор,
Чтоб в этом русле развиваться,
Так пусть в душе горит костёр
И манит целей добиваться!

И пусть финансы день за днём
Счета обильно пополняют,
Гордиться чтоб тебе трудом,
Что хлеб и масло доставляет!

Предприимчивость твоя
Вызывает восхищенье.
Пусть же жизни колея
Будет устлана везеньем.

Станет денежный поток
Течь в карманы неуклонно,
Чтоб Land Cruiser новый мог
Впредь катать твою персону!

Пожелаю, чтоб тебе
И с партнерами фартило,
Процветание в судьбе
Главным смыслом жизни было!

Бизнесмен.
Бизнесмен.
Pixabay.com

Поздравления с Днем предпринимателя в смс

В День предпринимателя
Очень обстоятельно
Поздравляем с праздником
Весь торговый люд.

Пусть достаток множится
И успех приложится,
А здоровье и удача
Вас и вновь не подведут.

Предпринимательское дело
Твое пусть только процветает!
Шагай вперед легко и смело,
Пускай доход лишь возрастает!

Ты все сумеешь, без сомнений,
Решишь все в бизнесе задачи!
Желаю разных достижений,
Идей прекрасных и удачи!

Всех предприимчивых людей
Хочу поздравить поскорей!
Пусть все легко вам удается,
Ведь вам удача улыбнется!

Желаю, чтобы ваше дело
Вы развивали всегда смело,
Чтоб только возрастал доход
И все вы двигались вперед!

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