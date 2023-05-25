С днем филолога сегодня

Я хочу поздравить вас,

В языках, правописании

Вам присвоен высший класс.



Языки для вас подвластны,

Их секреты вам знакомы,

Восхищает нас запас

Словарный ваш огромный.



В этот день хочу удачи

И терпения пожелать,

Чтоб успешно продолжали

Языкам нас обучать.

Как сложна для понимания

Тайна слов и сочетания,

Как уверен он и ловок

Правит здесь только филолог!



Поздравляю с Вашим днём,

Вам дар речи нипочём,

От зубок слова летают,

Фразы, мысли сочетают!



Пожелаю долгих дней,

Сладких снов среди ночей,

Моря летнего, прибоя,

Больше радости, покоя!