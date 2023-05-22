Поздравления с Николиным днем в прозе
В Николин день желаю тебе радости и счастья. Желаю майского вдохновения и любви. Желаю отрады души и достатка. Пусть святой Николай хранит твой дом от бед, семью — от зависти и горя, а двор — от бедности и неудач. Желаю крепкого здоровья, бравых сил, доброй надежды, крепкой веры, солнечного света чуда и проливных дождей радости.
Поздравляем с Николиным днем, с началом лета! Желаем, чтобы тепло этого светлого праздника согревало душу, чтобы милость Божья не покидала вас и ваш дом, а заступник наш, Николай Чудотворец, помогал вам во всех начинаниях.
В Николин день желаю здоровья и любви, благополучия и счастья, надежды и удачи, мира и добра! Пусть Святой Николай помогает отпускать обиды и забывать ненастные дни, пусть в твоей жизни теперь всегда будет радость! Пусть майские лучи растопят твою неуверенность, пусть твоё сердце откроется для новых мечтаний и поисков!
Поздравления с Николиным днем в стихах
С Днем Николы поздравляю
И желаю, чтоб Святой,
Был всегда с тобою рядом,
Вел за руку за собой.
Пусть совет на ухо шепчет,
Помогает пусть всегда,
Вера в сердце твоем добром
Чтоб всегда была тверда.
Главное, молись от сердца,
Не сдавайся, не ропщи
И тогда большое счастье
Ждет, конечно, впереди.
В День святого Николая,
Счастья я тебе желаю.
Радость принесет пусть май,
Рядом будет Николай.
Пусть Святой всегда поможет,
Пусть печаль тебя не гложет,
Подсобит пускай советом,
Даст пускай на все ответы.
Обратись к нему с молитвой
Сердцем чистым и открытым,
Он всегда тебя услышит
И пошлет подмогу свыше.
Вас в Николин день спешу
От души поздравить.
И великого святого
Всех прошу восславить.
Пусть поможет Чудотворец
В трудную минуту.
Побороть поможет беды,
Горе вам и смуту.
Помолитесь сердце всем
Нынче Николаю.
Я вам счастья от души
В этот день желаю.
Поздравления с Николиным днем в смс
В День святого Николая
Пожелать хочу добра,
Чтобы помощь и поддержка
От святого вам была.
Он услышит все молитвы,
В трудный час вас укрепит,
Верьте, искренне любите,
Он вас счастьем наградит.
В День святого Николая,
Добрый, светлый праздник мая
Пожелаю от души,
Дни чтоб были хороши!
Чтоб здоровье не шалило,
И на всё хватало силы,
Николай тебя берёг
От злых сплетен и тревог!
Праздник светлый и чудесный
Отмечаем все мы в мае,
Николая Чудотворца
Мы сегодня вспоминаем,
Всем в Николин день желаем
Милосердия и счастья,
Радости и вдохновенья,
Обойдут пусть всех напасти!