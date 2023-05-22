С Днем Николы поздравляю

И желаю, чтоб Святой,

Был всегда с тобою рядом,

Вел за руку за собой.



Пусть совет на ухо шепчет,

Помогает пусть всегда,

Вера в сердце твоем добром

Чтоб всегда была тверда.



Главное, молись от сердца,

Не сдавайся, не ропщи

И тогда большое счастье

Ждет, конечно, впереди.

В День святого Николая,

Счастья я тебе желаю.

Радость принесет пусть май,

Рядом будет Николай.



Пусть Святой всегда поможет,

Пусть печаль тебя не гложет,

Подсобит пускай советом,

Даст пускай на все ответы.



Обратись к нему с молитвой

Сердцем чистым и открытым,

Он всегда тебя услышит

И пошлет подмогу свыше.