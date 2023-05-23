Быть любителем животных

В наше время очень модно,

Заведите черепаху,

Подарите ей рубаху,

И кормите лишь капустой,

Черепахе будет вкусно,

Символ мудрости, богатства,

Принесет Вам много счастья.

Ну а если посерьезней,

Просто празднуют сегодня

День всемирный черепах,

Этот стих не просто так!

Черепаха долголетие олицетворяет,

Она спокойна и мудра,

Всемирный день её отмечаем,

И всем желаем мы добра!



Пусть радость жизни всегда будет,

А рядом — милые друзья,

И солнце светит очень ярко,

От счастья — кругом голова!