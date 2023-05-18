Поздравления с Днем музеев в прозе
В Международный день музеев хочу пожелать всем без исключения большого интереса к истории, искусству, жизни и традициям. Пусть в музеях никогда не будет пусто. Пусть каждый поход в это удивительное место дарит массу впечатлений, положительных эмоций, увлекательных приключений и важных открытий.
Каждый музей — это возможность прикоснуться к частичке истории и вернуться на сотни, тысячи, а может, и миллионы лет назад! Посещайте музеи, как можно чаще, ведь это так увлекательно! Желаю вам новых впечатлений, удивительных открытий и ярких эмоций!
В Международный день музеев искренне пожелать хочу, чтобы у каждого человека всегда была возможность открывать для себя новые страницы истории и культуры, знакомиться с памятными датами и местами, любоваться необычайными и интересными находками. И во всём этом пусть верными помощниками всегда будут наши музеи.
Поздравления с Днем музеев в стихах
Восемнадцатый майский день
Красотой и теплом отмечен.
Буйство красок, лучи, сирень
И музеев искусство вечно.
С Днем музеев летят слова,
Телеграммы и поздравления.
Ведь музейное бытие
Сохранит ни одно мгновение.
Говорим мы спасибо всем,
Кто историю сохраняет.
Память чтит и кто верен ей,
И другим ее открывает.
День музеев — не просто день,
Этот праздник увековечен.
Поздравляем сердечно всех,
Красота будет в моде вечно!
Работникам сокровищ старины
В международный день музеев,
Мы говорим — достойны вы хвалы,
И нет труда достойней и важнее!
Историю, сокрытую в веках,
Храните вы надежно и навечно,
Все лучшее — в старательных руках...
Позвольте нам поздравить вас сердечно!
И пожелать здоровья и добра,
Тепла, любви, огромнейших успехов,
Чтоб к счастью вас всегда судьба вела,
И было много радостного смеха!
В день музеев всех музейных
Поздравляем от души,
Чтоб надолго оставались
Вы все также хороши!
Чтоб музей ваш расширялся,
Слава вместе с ним росла,
Чтоб работа интересной
И желаемой была!
Чтобы в личной жизни тоже
Было все на высоте,
Чтобы вы служили честно
Красоте и доброте!
Поздравления с Днем музеев в смс
Музеи — это наше всё,
Культура, память и традиции,
И сколько важного несёт
Любая эта экспозиция.
Пусть посетителей поток
В музейный фонд не иссякает,
И каждый, преступив порог,
Немало нового узнает!
Быть работником музея
Труд почетный, непростой.
Сил и время не жалея,
Экспонаты ставя в строй.
Поздравляю вас сердечно —
Счастья, света, доброты.
Пусть здоровье будет вечно,
Пусть сбываются мечты!
Хранят реликвии и тайны,
Историю и мастерство,
Нужны музеи человеку,
Ведь очень много в них всего,
В международный день музеев
Хранителям желаем мы
Беречь все то, что собиралось,
И к свету нас вести из тьмы!