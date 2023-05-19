Кто не помнит? Было дело —

Отдавали мы салют

И шагали (правой-левой!)

По линейке там и тут.



Эх, ребята-пионеры,

Не тряхнуть ли стариной?

Горн достать и — правой-левой!

Марш по улице весной.



Повязать, как прежде, галстук

И, забыв про тяжесть лет,

Не стесняясь, крикнуть гвалтом:

«Пионерии — привет!».

С Днем пионерии поздравить

Хочу сегодня от души,

Ведь, что б сейчас ни говорили,

Те годы были хороши.



Желаю не стареть душою,

Мечтой своей всегда гореть,

Идти вперед и не сдаваться,

Лишь с оптимизмом вдаль смотреть.



Пускай воспоминанья греют,

Прекрасной юность ведь была.

Желаю вам я процветания,

Добра, душевного тепла.