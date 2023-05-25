Викторины, конкурсы и хороводы. Что подготовили для юных барнаульцев в День защиты детей

В Барнауле подготовили праздничные мероприятия ко Дню защиты детей 1 июня. Юных барнаульцев ждут веселые викторины, интересные мастер-классы, игры и хороводы, сообщают в мэрии города.

Парк «Арлекино»

Праздничная программа "Барнаул - город для детей" начнется в 11:00. Организаторы подготовили для детей тематические фотозоны, выставки, игровые программы, шоу и мастер-классы.

Юные барнаульцы и их родители могут принять участие в семейной эстафете, народных играх и танцевальном флешмобе.

На память о празднике можно создать сувенир собственными руками на мастер-классах. Детям предложат создать игрушку-анистресс, расписать деревянную фигурку или создать ее из гипса.

Также в парке будет организована площадка Централизованной библиотечной системы. Они подготовили творческие мастер-классы, литературные игры, викторины, спортивные минутки и асфальтный вернисаж.

Барнаульская городская местная организация Всероссийского общества инвалидов приглашает на увлекательные настольные игры, которые в том числе подходят для людей с особыми потребностями.

Родители смогут получить консультацию педагога-психолога и учителя-логопеда на площадке центра "Потенциал". А волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» проведут обучающий квест для детей по безопасности.

День защиты детей в Центральном парке Барнаула. Дмитрий Лямзин

Парк "Солнечный ветер"

В парке "Солнечный ветер" барнаульцев приглашают на праздник «Улыбнись, планета! В объективе – лето!» в 11:00.

Детей ждут викторины, спортивные соревнования и концерт с розыгрышем призов.

Во время праздника в парке будут работать выставка декоративно-прикладного и технического творчества и площадка «Фабрика предпринимательства».

Пенное шоу в парке "Солнечный ветер" Дмитрий Лямзин

Пешеходная зона улицы Мало-Тобольской и барнаульский зоопарк

Спеть знакомые песни можно на хоровом форме «Барнаульский камертон», который пройдет на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской. Перед горожанами выступят академический хор им. А.Б. Тарнецкого, барнаульский детский хор, сводный детский хор и барнаульский духовой оркестр.

Также барнаульский зоопарк приглашает юных горожан и их родителей на праздничную программу «Пусть всегда будет детство!».

День защиты детей в Центральном парке Барнаула. Дмитрий Лямзин

Прочие мероприятия

В первый день лета можно проверить свою силу и ловкость в спортивно-игровой программе «Смелые и умелые». Она пройдет на площади им В.М. Шукшина (пересечение ул. Юрина и Шукшина).

Погрузиться в удивительный мир космоса приглашает барнаульский планетарий. Они подготовили игровую программу «Звездное детство: праздник со Звездочетом» на уличной площадке перед культурным центром (проспект Ленина, 19).