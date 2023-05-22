22 мая
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Болтали со статуями и заклинали змей. Как барнаульцы встретили "Ночь музеев 2023"

«Ночь музеев 2023" - долгожданное культурное событие для россиян. В эту ночь можно отвлечься от бытовых проблем и погрузиться в настоящую сказку. Как барнаульцы общались со статуями, дружили с пауками и дрались на шпагах - в фоторепортаже altapress.ru.

"Ночь музеев 2023" в Барнауле
"Ночь музеев 2023" в Барнауле
Ирина Пергаева

Акция «Ночь музеев» проходила в Алтайском крае уже в 17-й раз. 20 мая в регионе работали 103 музея, галерей и выставочных площадок. Из них 45 находились в Барнауле. Такого большого количества участников в Алтайском крае еще не было никогда.

В 2023 году к акции присоединились пять новых участников: музей музыкальных инструментов, музей колоколов, выставочные площадки зоопарка "Лесная сказка", центра "Немцы Алтая" и краевого отделения Российского детского фонда.

В этом году "Ночь музеев" проходила под девизом «История и истории». Барнаульцы смогли почувствовать себя историческими личностями и создать собственную историю.

Например, они могли вступить в дуэль на настоящих шпагах и пострелять из лука. Или же закружиться в старинном танце.

&quot;Ночь музеев 2023&quot; в Барнауле
"Ночь музеев 2023" в Барнауле
Ирина Пергаева
&quot;Ночь музеев 2023&quot; в Барнауле
"Ночь музеев 2023" в Барнауле
Ирина Пергаева
&quot;Ночь музеев 2023&quot; в Барнауле
"Ночь музеев 2023" в Барнауле
Ирина Пергаева

В "Изумрудном" парке можно было приручить ярких змей и подружиться с мохнатыми пауками. А если хотелось с кем-нибудь поболтать, то подходили к золотым и серебряным статуям. Они рады были ответить на любой вопрос.

&quot;Ночь музеев 2023&quot; в Барнауле
"Ночь музеев 2023" в Барнауле
Ирина Пергаева
&quot;Ночь музеев 2023&quot; в Барнауле
"Ночь музеев 2023" в Барнауле
Ирина Пергаева
&quot;Ночь музеев 2023&quot; в Барнауле
"Ночь музеев 2023" в Барнауле
Ирина Пергаева

На протяжении всей акции барнаульцы участвовали во множестве мастер-классах, слушали лекции, ходили на экскурсии и любовались экспонатами в музеях. О том, как это было, в нашем фоторепортаже.

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