Болтали со статуями и заклинали змей. Как барнаульцы встретили "Ночь музеев 2023"

Акция «Ночь музеев» проходила в Алтайском крае уже в 17-й раз. 20 мая в регионе работали 103 музея, галерей и выставочных площадок. Из них 45 находились в Барнауле. Такого большого количества участников в Алтайском крае еще не было никогда.
В 2023 году к акции присоединились пять новых участников: музей музыкальных инструментов, музей колоколов, выставочные площадки зоопарка "Лесная сказка", центра "Немцы Алтая" и краевого отделения Российского детского фонда.
В этом году "Ночь музеев" проходила под девизом «История и истории». Барнаульцы смогли почувствовать себя историческими личностями и создать собственную историю.
Например, они могли вступить в дуэль на настоящих шпагах и пострелять из лука. Или же закружиться в старинном танце.
В "Изумрудном" парке можно было приручить ярких змей и подружиться с мохнатыми пауками. А если хотелось с кем-нибудь поболтать, то подходили к золотым и серебряным статуям. Они рады были ответить на любой вопрос.
На протяжении всей акции барнаульцы участвовали во множестве мастер-классах, слушали лекции, ходили на экскурсии и любовались экспонатами в музеях. О том, как это было, в нашем фоторепортаже.