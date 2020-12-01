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Жизнь

Праздник к нам приходит. «Барнаульский Арбат» преображается к Новому году

Атмосфера приближающегося Нового года постепенно окутывает Барнаул. Дыхание скорого праздника уже ощущается на «барнаульском Арбате» — улице Мало-Тобольской.

Подготовка к Новому году на улице Мало-Тобольской.
Подготовка к Новому году на улице Мало-Тобольской.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Возле Старого базара появились фигуры снеговика, елок и другие новогодние атрибуты. В данный момент эти малые архитектурные формы еще не установлены по местам — обустройство новогодней площадки на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской начнется 5 декабря.

В итоге здесь будет установлена шестиметровая светодиодная ель с большими снежинками и шарами, размещен световой потолок, планируется установка восьми ледовых барельефов, двух малых детских горок.

Завершить работы на Мало-Тобольской планируется к 20 декабря, после чего новогодняя площадка будет доступна для посещения барнаульцам и гостям города.

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