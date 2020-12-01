Праздник к нам приходит. «Барнаульский Арбат» преображается к Новому году

Возле Старого базара появились фигуры снеговика, елок и другие новогодние атрибуты. В данный момент эти малые архитектурные формы еще не установлены по местам — обустройство новогодней площадки на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской начнется 5 декабря.
В итоге здесь будет установлена шестиметровая светодиодная ель с большими снежинками и шарами, размещен световой потолок, планируется установка восьми ледовых барельефов, двух малых детских горок.
Завершить работы на Мало-Тобольской планируется к 20 декабря, после чего новогодняя площадка будет доступна для посещения барнаульцам и гостям города.