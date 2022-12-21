Праздник к нам приходит. Куда сходить, где поучаствовать и что посмотреть под Новый год в Барнауле

Мероприятия, который пройдут 21 декабря
Уже сегодня, 21 декабря в Матросовском микрорайоне веселые аниматоры проведут праздничную игровую программу. Она состоится в 17:00 на спортивной площадке в районе дома № 54 по улице Телефонной.
В парке «Изумрудный» всех желающих приглашают посмотреть на то, как будут возводить скульптуру из снега. Ее будут строить студенты факультета визуальных искусств и цифровых технологий АГИК. Строительство пройдет с 15:00 до 16:00.
Также в парке устроят флешмоб «Зимний поход» и покажут анимационную программу «Собираемся в поход», где зрителям расскажут об основных правилах турпохода. Аниматоры проведут мастер-классы по туристическим узлам и сборке рюкзака.
Кроме того можно выпить бесплатного горячего чаю и безалкогольного глинтвейна.
Железнодорожный район
Железнодорожный район в этом году богат на различные концерты и конкурсы.
22 декабря активисты ТОС «Зеленая Роща» подготовили у себя праздничную программу. Она пройдет в 16:00. А в 17:00 состоится открытие новогодней елки на аллее по улице Георгия Исакова (в районе дома № 133).
23 декабря поздравят детей из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них устроят новогоднее представление, которое пройдет в 12:00 в Центре развития творчества детей и молодежи (ул.Молодежная, 51). Там же в 15:00 для детей из всех микрорайонов приглашают на большой праздник.
А в 14:00 пройдет новогоднее мероприятие для жителей Червонного микрорайона. Гостей праздника будут ждать по адресу: ул. Северо-Западная, 29.
25 декабря настанет черед поздравлений для жителей Привокзального, Стахановского и Власихинского микрорайонов. Для привокзального микрорайона подготовили праздник в 12.00 по улице Брестской, 20, стахановцев будут ждать в 12:00 по улице Катунской, 2, а во Власихинском микрорайоне праздничные мероприятия пройдут в 12:00 и 15:00.
Спортивную игру «Новогодний забег» для всей семьи проводит ТРЦ «Galaxy» в 17:00 на парковке.
26 декабря детей Красноармейского микрорайона приглашают на веселую игру в спортивном зале гимназии № 69 им. Героя Советского Союза, генерал-майора И. В. Панфилова. В это же время кафе «Дилижан» устраивает праздник для детворы Локомотивного микрорайона.
27 декабря в 12:00 и 28 декабря в 16:00 праздник проведут для детей, состоящих на учете в социальных службах. Его организуют специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Барнаула. Они пройдут на улице Телефонная, 50а.
Центральный район
Парк «Центральный» приглашает барнаульцев на новогодний праздник «Новый год, что вот-вот настанет…» 24 декабря в 16:00. С гостями будут играть и танцевать Дед Мороз и Снегурочка, а также угостят безалкогольным глинтвейном и «Рыжим аром», сваренным на основе алтайской облепихи и апельсина.
Посетители смогут купить новогодний подарок на ярмарке ремесленников.
Филармония Алтайского края покажет волшебную сказку «Аленький цветочек» в исполнении знаменитых хореографических коллективов 26 декабря, 3 и 4 января.
Октябрьский район
Алтайский государственный институт культуры подготовил для барнаульцев семейный концерт «Мир вашему дому». Он состоится 27 декабря в 18:30. Детский хор — от юных дебютантов до победителей всероссийских конкурсов — исполнит лучшие произведения.
«В канун Рождества очень хочется чуда: добрых вестей, хороших песен, праздничного настроения и, конечно, подарков! Если вы хотите показать своим детям высокий уровень хоровой культуры, то вам нельзя пропустить этот концерт!». — заявляют орагнизаторы.
Также для любителей спорта в парке «Изумрудный» подготовили лыжную трассу.
Ленинский район
26 декабря в 18:00 в ДК «Мотостроителей» пройдет удивительное представление «Щелкунчик и кошки». Впервые Щелкунчик выступит с 50-ю кошками, которые исполнят главные роли.
«Это будет драматический театр, классический балет, цирковая клоунада и кошечки, много кошечек которые будут исполнять главные роли. В истории искусства такого сочетания и такого большого количества трюков еще никогда не было», — заявил дрессировщик Владимир Куклачев.
А 7 января можно полюбоваться на шоу световых кукол Театра Николая Зыкова. Оно тоже пройдет в ДК «Мотостроителей».
Индустриальный район
1 января барнаульский зоопарк «Лесная сказка» устраивает выставку «Кроличий рай». В экспозиции представят редкие породы ушастых — кролики-гиганты необычных экстерьеров.
Также можно пройтись по красивой улочке Мало-Тобольской, которую украсили светящимися фигурами к Новому году. Ледяные Дед Мороз и Снегурочка приветствуют посетителей, а шестиметровая праздничная елка ждет, когда вокруг нее начнут водить хоровод.
В Парке спорта для барнаульцев залили уличный каток.
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