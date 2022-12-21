Праздник к нам приходит. Куда сходить, где поучаствовать и что посмотреть под Новый год в Барнауле

Новый год уже совсем скоро постучится в двери. И барнаульцы готовы встретить его как полагается: с конкурсами, концертами и играми. Altapress.ru рассказывает, какие мероприятия пройдут в районах Барнаула и на какие можно сходить уже сейчас.

Мероприятия , который пройдут 21 декабря

Уже сегодня, 21 декабря в Матросовском микрорайоне веселые аниматоры проведут праздничную игровую программу. Она состоится в 17:00 на спортивной площадке в районе дома № 54 по улице Телефонной.

В парке «Изумрудный» всех желающих приглашают посмотреть на то, как будут возводить скульптуру из снега. Ее будут строить студенты факультета визуальных искусств и цифровых технологий АГИК. Строительство пройдет с 15:00 до 16:00.

Также в парке устроят флешмоб «Зимний поход» и покажут анимационную программу «Собираемся в поход», где зрителям расскажут об основных правилах турпохода. Аниматоры проведут мастер-классы по туристическим узлам и сборке рюкзака.

Кроме того можно выпить бесплатного горячего чаю и безалкогольного глинтвейна.

Глинтвейн. Spisnytlev. no

Железнодорожный район

Железнодорожный район в этом году богат на различные концерты и конкурсы.

22 декабря активисты ТОС «Зеленая Роща» подготовили у себя праздничную программу. Она пройдет в 16:00. А в 17:00 состоится открытие новогодней елки на аллее по улице Георгия Исакова (в районе дома № 133).

23 декабря поздравят детей из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них устроят новогоднее представление, которое пройдет в 12:00 в Центре развития творчества детей и молодежи (ул.Молодежная, 51). Там же в 15:00 для детей из всех микрорайонов приглашают на большой праздник.

А в 14:00 пройдет новогоднее мероприятие для жителей Червонного микрорайона. Гостей праздника будут ждать по адресу: ул. Северо-Западная, 29.

Попкорн. Елка. Новый год. СС0

25 декабря настанет черед поздравлений для жителей Привокзального, Стахановского и Власихинского микрорайонов. Для привокзального микрорайона подготовили праздник в 12.00 по улице Брестской, 20, стахановцев будут ждать в 12:00 по улице Катунской, 2, а во Власихинском микрорайоне праздничные мероприятия пройдут в 12:00 и 15:00.

Спортивную игру «Новогодний забег» для всей семьи проводит ТРЦ «Galaxy» в 17:00 на парковке.

26 декабря детей Красноармейского микрорайона приглашают на веселую игру в спортивном зале гимназии № 69 им. Героя Советского Союза, генерал-майора И. В. Панфилова. В это же время кафе «Дилижан» устраивает праздник для детворы Локомотивного микрорайона.

27 декабря в 12:00 и 28 декабря в 16:00 праздник проведут для детей, состоящих на учете в социальных службах. Его организуют специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Барнаула. Они пройдут на улице Телефонная, 50а.

Новый год. Елка. СС0

Центральный район

Парк «Центральный» приглашает барнаульцев на новогодний праздник «Новый год, что вот-вот настанет…» 24 декабря в 16:00. С гостями будут играть и танцевать Дед Мороз и Снегурочка, а также угостят безалкогольным глинтвейном и «Рыжим аром», сваренным на основе алтайской облепихи и апельсина.

Посетители смогут купить новогодний подарок на ярмарке ремесленников.

Филармония Алтайского края покажет волшебную сказку «Аленький цветочек» в исполнении знаменитых хореографических коллективов 26 декабря, 3 и 4 января.

Новый год. Праздник freepik.com

Октябрьский район

Алтайский государственный институт культуры подготовил для барнаульцев семейный концерт «Мир вашему дому». Он состоится 27 декабря в 18:30. Детский хор — от юных дебютантов до победителей всероссийских конкурсов — исполнит лучшие произведения.

«В канун Рождества очень хочется чуда: добрых вестей, хороших песен, праздничного настроения и, конечно, подарков! Если вы хотите показать своим детям высокий уровень хоровой культуры, то вам нельзя пропустить этот концерт!». — заявляют орагнизаторы.

Также для любителей спорта в парке «Изумрудный» подготовили лыжную трассу.

Лыжи. СС0

Ленинский район

26 декабря в 18:00 в ДК «Мотостроителей» пройдет удивительное представление «Щелкунчик и кошки». Впервые Щелкунчик выступит с 50-ю кошками, которые исполнят главные роли.

«Это будет драматический театр, классический балет, цирковая клоунада и кошечки, много кошечек которые будут исполнять главные роли. В истории искусства такого сочетания и такого большого количества трюков еще никогда не было», — заявил дрессировщик Владимир Куклачев.

А 7 января можно полюбоваться на шоу световых кукол Театра Николая Зыкова. Оно тоже пройдет в ДК «Мотостроителей».

Шоу светящихся кукол Афиша. Барнаул

Индустриальный район

1 января барнаульский зоопарк «Лесная сказка» устраивает выставку «Кроличий рай». В экспозиции представят редкие породы ушастых — кролики-гиганты необычных экстерьеров.

Также можно пройтись по красивой улочке Мало-Тобольской, которую украсили светящимися фигурами к Новому году. Ледяные Дед Мороз и Снегурочка приветствуют посетителей, а шестиметровая праздничная елка ждет, когда вокруг нее начнут водить хоровод.

Улица Мало-Тобольская Мэрия Барнаула

В Парке спорта для барнаульцев залили уличный каток.