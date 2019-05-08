Праздник 9 мая пройдет в ТРЦ «Пионер»

9 мая — праздник для всей нашей страны, повод для гордости и слов бесконечной благодарности. В этот день мы отмечаем не только подвиг русских солдат и их союзников, подаривших нам победу, но и десятки лет прекрасной, мирной жизни без войны. Освободив миллионы людей от ужасов Великой Отечественной войны, герои навсегда вписали себя в историю, которую мы будем помнить всегда.

Этот майский праздник — особый, волнительный и, конечно, счастливый для всех нас. Давайте в этот светлый день вместе отпразднуем 74-ю годовщину Великой Победы в ТРЦ «Пионер»!

Ждём взрослых и детей на большой праздничный концерт 9 мая с 12.00 до 14.00. Что же у нас в программе? Самые любимые песни о Победе, красавице-весне и мире во всём мире — будем петь вместе с замечательными вокалистами города. Танцевальные коллективы представят вам номера под музыку военных лет. Вспомним нашу историю, историю великого и сильного народа. А ещё попробуем победу на вкус: с 10.00, на уличной площадке перед ТРЦ «Пионер», будет работать самая настоящая военно-полевая кухня с кашей и молочными продуктами от компании БМК.

Мы подарим вам атмосферу народного праздника! Улыбнёмся новому мирному дню, скажем спасибо нашим дедам и прадедам и передадим историю Великой Победы подрастающему поколению!

Афиша. Источник: ТРЦ «Пионер»

Встречаемся 9 мая:

10.00 уличная площадка перед входом в ТРЦ «Пионер». Военно-полевая кухня

12.00 на 4-м этаже ТРЦ «Пионер». Праздничный концерт

С приближающимся праздником вас, друзья!

Ждем вас!