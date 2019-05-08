Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 мая 23°C
31

Праздник 9 мая пройдет в ТРЦ «Пионер»

9 мая — праздник для всей нашей страны, повод для гордости и слов бесконечной благодарности. В этот день мы отмечаем не только подвиг русских солдат и их союзников, подаривших нам победу, но и десятки лет прекрасной, мирной жизни без войны. Освободив миллионы людей от ужасов Великой Отечественной войны, герои навсегда вписали себя в историю, которую мы будем помнить всегда.

Афиша.
Афиша.
Источник: ТРЦ "Пионер"

Этот майский праздник — особый, волнительный и, конечно, счастливый для всех нас. Давайте в этот светлый день вместе отпразднуем 74-ю годовщину Великой Победы в ТРЦ «Пионер»!

Ждём взрослых и детей на большой праздничный концерт 9 мая с 12.00 до 14.00. Что же у нас в программе? Самые любимые песни о Победе, красавице-весне и мире во всём мире — будем петь вместе с замечательными вокалистами города. Танцевальные коллективы представят вам номера под музыку военных лет. Вспомним нашу историю, историю великого и сильного народа. А ещё попробуем победу на вкус: с 10.00, на уличной площадке перед ТРЦ «Пионер», будет работать самая настоящая военно-полевая кухня с кашей и молочными продуктами от компании БМК.

Мы подарим вам атмосферу народного праздника! Улыбнёмся новому мирному дню, скажем спасибо нашим дедам и прадедам и передадим историю Великой Победы подрастающему поколению!

Афиша.
Афиша.
Источник: ТРЦ «Пионер»

Встречаемся 9 мая:

С приближающимся праздником вас, друзья!

Ждем вас!

ТРЦ «Пионер»

Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в

Сайт: www.pionermall.ru

Социальные сети: Вконтакте, Одноклассники, Instagram

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость